Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ayçiçeği tarlaları sarıya boyandı - Son Dakika
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ayçiçeği tarlaları sarıya boyandı

16.08.2022 13:03
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ayçiçeği tarlaları sarıya boyandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yetişen ayçiçeği, tarlalarda sarı bir görüntü oluşturdu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yetişen ayçiçeği, tarlalarda sarı bir görüntü oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yüksek yağ oranı ve verime sahip, toprak seçiciliği olmayan, kuraklığa dayanıklı ayçiçeği üretimini Korkuteli'nde yaygınlaştırmak amacıyla nisanda ilçedeki Çaykenarı Mahallesi'ndeki çiftçilere ayçiçeği tohumları dağıtıldı.

İlçede tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir renk kattı. 100 dekar alana ekimi yapılan tohumlar, büyüdü. Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri ekimi gerçekleştirilen alanda inceleme yaparak ayçiçeği fidelerinin gelişimini kontrol etti.

Eylülde yapılacak hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği anızları toprakla karıştırılarak organik gübre işlevini görecek. Ayçiçeğinden yağ üretilmesi esnasında çıkan ayçiçeği artıkları da hayvan küspesi olarak değerlendirilerek hayvancılıkla uğraşan çiftçilere verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, dağıttıkları tohumların, bugün büyüdüğünü gördüklerini belirtti.

Çiftçilerin de verimden memnun olduğunu aktaran Parlak, "Dekarda 200 kilogram kadar verim alınabilecek." ifadesini kullandı.

Çaykenarı Mahalle Muhtarı Soner Akkanat da ayçiçek tohumu ile bölgedeki ürün çeşitliliğine bir yenisini daha eklediklerini kaydetti.

Çiftçilikle uğraşan Miray Akkanat ise ilk kez ayçiçeği ektiğini ancak verimden memnun olduklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Korkuteli, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ayçiçeği tarlaları sarıya boyandı - Son Dakika

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