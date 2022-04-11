Antalya Serbest Bölge'de üç ayda 20 yat üretildi - Son Dakika
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Antalya Serbest Bölge'de üç ayda 20 yat üretildi

11.04.2022 22:02
Antalya Serbest Bölge'de üç ayda 20 yat üretildi

Mart ayı ticaret hacmi 122 milyon dolar olarak gerçekleşen Antalya Serbest Bölge'de üç ayda 20 yatın üretimi yapıldı.

Mart ayı ticaret hacmi 122 milyon dolar olarak gerçekleşen Antalya Serbest Bölge'de üç ayda 20 yatın üretimi yapıldı.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ASBAŞ) yapılan açıklamaya göre, 2000 yılından itibaren toplam üretilen deniz aracı sayısı 532'ye ulaştı.

Bölgede 29'u yabancı sermayeli olmak üzere 88 firmanın faaliyet gösterdiği limanda, ocak-mart döneminde 20 yatın üretimi tamamlanarak, sahiplerine teslim edildi.

Toplam 5 bin 881 kişiye istihdam sağlayan Antalya Serbest Bölge'nin mart ayı ticaret hacmi 122 milyon dolarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 89 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmine göre bu yıl yüzde 37 artış yaşandı.

Geçen yıl mart sonu itibarıyla 208 milyon dolar olan ticaret hacmi ise bu senenin aynı döneminde artış göstererek 311 milyon dolara yükseldi.

Rusya- Ukrayna savaşı bölgeye olan talebi artırdı

Kendisine ait limanı bulunan ve lojistik olarak birçok serbest bölgeden daha avantajlı bir konuma sahip olan Antalya Serbest Bölge'ye Rusya-Ukrayna savaşından sonra talep arttı.

Savaşın başlamasından itibaren Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen yatırımcılarla birlikte ASBAŞ'taki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Öte yandan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kente Önem Katanlar (KÖK) Yarışması'nda, ASBAŞ'ın "Travel Lift, Ship Lift ve Rıhtım Yatırımları Projesi" 2022 yılı Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

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Ticaret, Antalya, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya Serbest Bölge'de üç ayda 20 yat üretildi - Son Dakika


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