Antep Fıstığı Hasadı Yüzde 50 Düşecek

Antep fıstığı hasadında yüzde 50 düşüş bekleniyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Antep fıstığı hasadında yüzde 50 düşüş bekleniyor.

2024 yılı hasat döneminde yüksek rekolte yaşanan Gaziantep'in Araban ilçesinde bu yıl rekoltenin kuraklık ve dolu nedeniyle yüzde 50'ye düşmesi bekleniyor.

Fıstık bahçelerini yerinde inceleyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "2024 yılında Antep Fıstığı bahçelerinde yüksek rekolte alan çiftçilerimiz, bu yıl rekoltenin kuraklık ve dolu nedeniyle yüzde 50 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

"Antep fıstığı yok yılında"

Altun, "Kış mevsiminde beklenen yağışların gerçekleşmedi. Bu yüzden kış ve bahar mevsiminin kurak geçmesi fıstığı olumsuz etkiledi. Bahar mevsiminde bölgede gerçekleşen dolu yağışları da fıstığı olumsuz etkiledi. 2025 yılında Antep fıstığı hasadı geçen yıla oranla yarı yarıya gerileyerek yüzde 50'ye düşecek" diye konuştu.