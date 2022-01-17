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ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu - Son Dakika

ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu

17.01.2022 12:32
ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üye buluşmalarının konuğu Global Agency'nin Kurucusu ve CEO'su İzzet Pinto oldu.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üye buluşmalarının konuğu Global Agency'nin Kurucu su ve CEO'su İzzet Pinto oldu.

Cumartesi kahvaltısında bir araya gelen ANTGİAD Üyeleri'nin ve YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege' nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda en genç girişimci ödülünün sahibi İzzet Pinto 'Girişimciliğe Farklı Bakış' konulu sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Antalya'da genç kuşağı temsil eden bir dernek olarak girişimciliğe ve genç istihdama verdikleri önemi dile getirerek, "Dernek üyelerimiz kentin sorunlarına çözüm üretmek adına kentin belirli noktalarında kentin gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev almaktadırlar. Sadece yönetim kurulu olarak değil dernek üyelerimizin ve komisyonlarımızın önerilerini dikkate alarak projeler üretmeye ve yine üyelerimiz arasında ticaretin gelişimine yönelik de çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

"Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi gerekir"

Girişimcilik konusunda gençlerin teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, "Gençlerin start-up ve melek yatırımcılarla buluşması çok önemli. Bu konuda Antalya'nın kent dinamikleri olarak bir araya gelip bu ekosistemin oluşmasını sağlamalıyız. Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ekonominin gelişmesi ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması için çok önemli" diye konuştu.

"Hayal etmek, harekete geçmek, kendine inanmak ve risk almak"

Başarısızlıkla sonuçlanan tüm girişimlerine rağmen denemekten vazgeçmemek gerektiğine dikkat çeken İzzet Pinto, başarının hayal etmek, harekete geçmek, yüzde 100 inanmak ve risk almakla elde edildiğini vurguladı.

Vazgeçmemenin kazanılan başarılarda en önemli faktörlerden biri olduğuna inanan girişimci İzzet Pinto, bir işte başarılı olmanın ve kazanmanın başlıca gerekleri arasında ise hayal kurmak, kurulan hayaller hakkında harekete geçmek ve eylemde bulunmak, yapılan işte kendine sonuna kadar inanmak ve son olarak da risk almaktan korkmamak olduğunu dile getirdi. Başarıdaki en önemli faktör olarak nitelendirebileceğimiz paylaşımcılığı da ön planda tutan İzzet Pinto, kazanmanın yolunun paylaşmayı bilmekten geçtiğini belirtti. "Babam İçin" kitabının gelişim süreci ve yeni teknolojiler NFT sistemi girişimi hakkında da bilgiler vererek üyelerin sorularını cevapladı.

Toplantının sonunda ANTGİAD Başkanı Osman Sert, günün anısına İzzet Pinto'ya bir armağan takdim etti ve hep birlikte çekilen aile fotoğrafı ile toplantı sona erdi. - ANTALYA

ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu
ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu
ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu

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Global Agency, Osman Sert, Antalya, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu - Son Dakika Ekonomi


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