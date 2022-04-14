Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yapıldı - Son Dakika
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Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yapıldı

14.04.2022 17:09

Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yapıldı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yeniden yapıldı.

Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yeniden yapıldı. Uzun yıllardır ulaşım sorunu yaşayan yerli ve yabancı turistler konforlu bir seyahat ile Antik Yunan Kentine ulaşabilecek.

Bozcaada'nın güneyinde bulunan dünyaca ünlü Alexandria Troas Antik Yunan Kenti'nin yolu uzun yıllardır yapılmayı bekliyordu. Bozuk olan yol nedeniyle zor anlar yaşayan yerli ve yabancı turistler tamamlanan yolla birlikte rahatça seyahat edecek.

5 kilometrelik yolun maliyeti 5 milyon lira

Yolun tamamlandığını ve temizleme çalışmalarının yapıldığını belirten Ezine AK Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Yahya Sezgin, " Bu yolucumuz 5 kilometre. Dalyan köyümüz ile Gürpınar yolumuzu bağlıyor. Çok uzun süredir yolda sıkıntımız vardı. Bölge birinci derece arkeolojik sit alanı olduğu için bazı izinler alınamıyordu. Maliyet yüksek olduğu için, ödenek bulunamıyordu ve iki işin aynı anda yapılması gerekiyordu. Biz geldiğimiz gün itibari ile çalışmalarımıza başladık. Öncelikle gereken izinlerimizi aldık. Daha sonra da yolun maliyetiyle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Yolumuz 5 kilometreden oluşuyor. 1 kilometresi serilmiş sıkıştırılmış beton. Yol maliyeti şuan ki güncel rakamla 1 milyon lira. Bu yolun maliyeti ise bize 5 milyon lira. İl genel meclis üyesi olduğumuzdan beri bu zamana kadar ki en büyük ve en güzel iş. Yolumuz bitti, bugün temizlik çalışmalarındayız. Kanalları düzeltiyor arkadaşlar. Ekiplerimiz buradan da hemen Yahya Çavuş- Uluköy arasında yine ilçemizde çok büyük sıkıntı olan yolumuza geçecekler. O yolda 3 bin 800 metre. O da 3 milyon 800 bin liralık beton yol yatırımı" diye konuştu.

Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yapıldı
Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yapıldı
Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yapıldı

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Çanakkale, Bozcaada, Ezine, Yunan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antik Yunan Kenti Alexandria Troas yolu yapıldı - Son Dakika


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