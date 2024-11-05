Apple'a Rusya'dan Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Apple'a Rusya'dan Ceza

Rusya, Apple'a yasaklı içeriklere erişim engellemediği için 3,6 milyon ruble ceza verdi.

05.11.2024 18:16
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Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Apple'a 3,6 milyon ruble (yaklaşık 37 bin dolar) ceza verildi.

Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Bu platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Apple'ın 3,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Apple'a Rusya'dan Ceza - Son Dakika

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