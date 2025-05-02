Apple'ın Geliri Yüzde 5 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Apple'ın Geliri Yüzde 5 Arttı

Apple, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde geliri 95,4 milyar dolara çıkararak piyasa beklentilerini aştı.

02.05.2025 03:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Mali takviminde 29 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde 24,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Firma, geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,53 dolardan 1,65 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

iPhone satışları arttı

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

iPhone satışlarının tutarı, 29 Mart'ta biten üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 2 artışla 46,8 milyar dolara yükseldi.

Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

Aynı dönemde Mac satışları yaklaşık yüzde 7 artarak 7,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artışla 6,4 milyar dolara çıktı.

Tarifelerin, maliyetleri mevcut çeyrekte 900 milyon dolar artıracağı tahmin ediliyor

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlenen konferans görüşmesinde, tarifelerin etkisi ile beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cook, mart ayında sona eren çeyrekte şirketin tedarik zinciri ve stoklarını optimize edebildiği için tarifelerin etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

Haziranda sona erecek çeyrek için ise belirsizlik nedeniyle tarifelerin etkisini tam olarak tahmin edemediklerini aktaran Cook, "Bununla birlikte, mevcut küresel tarife oranları, politikaları ve uygulamalarının bu çeyrekte değişmeyeceğini ve yeni tarifelerin eklenmeyeceğini varsayarsak, bu etkinin maliyetlerimizi 900 milyon dolar artıracağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Apple, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple'ın Geliri Yüzde 5 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:55:42. #7.12#
SON DAKİKA: Apple'ın Geliri Yüzde 5 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.