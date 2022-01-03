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Apple'ın piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktı - Son Dakika

Apple'ın piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktı

03.01.2022 23:10

ABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple yine bir ilke imza attı. ABD merkezli teknoloji devi, hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

2 TRİLYON DOLARDAN BU SEVİYEYE GELMESİ 1 YIL SÜRDÜ

Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerinden 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ise iki yıldan kısa sürdü. Apple'ın1 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması da yaklaşık 2 yıl sürmüştü.

SIRADAKİ ŞİRKET MİCROSOFT

Apple ardından 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen şirket ise, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Microsoft'un olması bekleniyor. Microsoft, geçtiğimiz sene haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Microsoft, dolar, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Apple'ın piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktı - Son Dakika
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