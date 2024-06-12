Apple, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Apple, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurmasının ardından hisselerindeki değer kazancıyla Microsoft'un piyasa değerini aşarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi ve şirketin toplam piyasa değeri 3,31 trilyon dolara ulaştı. Apple, yeni yapay zeka teknolojilerini tanıttıktan sonra hisseleri salı günü yüzde 7'den fazla artmıştı.

12.06.2024 20:27
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ABD'li teknoloji devlerinden Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurmasının ardından Microsoft'un piyasa değerini aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Apple'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba günü TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,31 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft'un 3,27 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı.

Apple, hafta başında "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıtmış, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurmuştu.

Yeni yapay zeka hamlelerini açıklamasının ardından Apple'ın hisseleri salı günü yüzde 7'den fazla artmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Apple, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu - Son Dakika

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