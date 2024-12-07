Apple Vision Pro Hackathon Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Apple Vision Pro Hackathon Başladı

THY, Turkish Technology ve Innova işbirliğiyle havacılıkta yenilikçi projeleri destekleyen yarışma düzenliyor.

07.12.2024 14:16
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Türk Hava Yollarının markası Turkish Technology, Innova ve Apple işbirliğiyle düzenlenen "Apple Vision Pro Hackathon" yarışması başladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın da devam edecek yarışma, Turkish Technology'nin Libadiye Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, Apple Vision Pro cihazlarının gücünü kullanarak havacılık sektöründe operasyonel süreçleri iyileştirecek ve inovatif çözümler sunabilecek projeler geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

Hackathon, havacılık sektörüne dair kritik süreçlerde karşılaşılan sorunlara çözüm bulmayı ve mevcut sistemleri iyileştirmeyi hedefliyor.

İki günlük etkinlikte AJet, dijital, bakım ve onarım, yer hizmetleri, kabin hizmetleri, uçuş eğitimi, kargo operasyonları ve müşteri ilişkileri gibi farklı alanlardan seçilmiş 7 ekip, yenilikçi fikirlerini projeye dönüştürmek için yarışacak.

Katılımcılar, hackathon süreci olan bir aylık hazırlık döneminde Apple Vision Pro cihazlarını kullanarak geliştirdikleri projeleri sergileyecek. Çalışmalar, sektördeki operasyonel verimliliği artırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için tasarlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, havacılık sektörünün geleceğine yön vermek ve inovasyonu temel alarak operasyonel süreçlerini yeniden tasarlamak için Apple Vision Pro Hackathon'u hayata geçirdiklerini belirtti.

Etkinliğin, çalışanlarının hayal gücünü ve teknolojik yeteneklerini ortaya koymalarını sağlayacağını anlatan Kızıltunç, "Apple Vision Pro'nun sunduğu ileri düzey artırılmış gerçeklik teknolojisiyle iş süreçlerimizi optimize gerçek zamanlı simülasyonlar, insan-makine etkileşimli yeni nesil standartlar ve veri odaklı karar alma süreçleri gibi teknolojilerle şekillendirerek, daha verimli, akıllı ve kullanıcı odaklı hale getirme fırsatı sunuyoruz. Havacılık sektörünün dijitalleşme ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, Apple Vision Pro gibi çığır açan teknolojiler sayesinde hem sektördeki dönüşümün öncüleri arasında yer almayı hem de müşteri deneyimini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hackathonun ev sahipliğini üstlenen Turkish Technology, teknoloji ve havacılığın kesişim noktasında yenilikçi fikirleri destekleme misyonuyla etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Innova ise teknolojik danışmanlık ve çözüm sağlama konusundaki uzmanlığıyla hackathonun önemli bir parçası olacak. Projelerin teknoloji altyapısını ise Apple'ın "dönüşüm niteliğinde bir uzamsal bilgisayar" olarak tanımladığı cihazı Apple Vision Pro oluşturacak.

Hackathondan beklenen en büyük katkı, havacılık sektöründeki iş süreçlerine yenilikçi çözümler kazandırılması ve sürdürülebilir teknolojik projelerin ortaya çıkarılması olacak. Etkinlik, çalışanların yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sektördeki dijital dönüşüm süreçlerine de katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

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