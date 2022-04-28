Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da - Son Dakika
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Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da

28.04.2022 15:22
Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da

Almanya Friedrichshafen'de uluslararası genel havacılığın öncü fuarı olan AERO 2022, 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Almanya Friedrichshafen'de uluslararası genel havacılığın öncü fuarı olan AERO 2022, 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Genel havacılık için Avrupa'nın önde gelen fuarı, AERO sektördeki ana karar vericileri, kanaat önderlerini ve binlerce havacılık meraklısını Friedrichshafen'da buluşturuyor. Fuarda Celal Gökçen'in 2015'de Almanya'da satın aldığı ve 1995'de kurulan Aquila Uluslararası Havacılık şirketinin ürettiği yeni uçak modellerinin yanında, Aquila'nın dört kişilik modelinin prototipi de ilk kez sergileniyor.

İngiliz Hava Kuvvetleri pilotları başta olmak üzere eğitim için pilotlar tarafından tercih edilen, 450 metre mesafede hem kalkış hem de iniş yapabilen AQUILA, ABD, AB ve Avusturalya'da kabul gören sertifikasyon yetkilerine sahip. Dünyanın ilk zeplinini üreten ve Almanya'nın zeplin şehri olarak da bilinen Friedrichshafen'deki fuar AERO, 27-30 Nisan tarihleri arasında 4 gün sürecek. - BURSA

Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da
Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da
Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da
Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da

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Friedrichshafen, Celal Gökçen, Almanya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da - Son Dakika


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