Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor

Araban'da bu sene yoğun kar yağışı ve sağanak yağış, Araban Ovası'nı suya doyururken, çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan 10 günlük yoğun kar yağışının ardından aralıklarla devam eden sağanak yağış zengin tarım arazisine sahip Araban Ovası'nda çiftçilerin yüzünü güldürdü. Ovadaki antepfıstığı ve zeytin bahçeleri, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı ve Araban sarımsağıyla birlikte 10'larca tarım ürünlerin ekili alanların ihtiyaç duyduğu suya kavuştu.

"Kuraklık sorunu bitti"

Araban Ziraat Odası Başkanı ve Sarımsak Üreticileri Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'nda uzun süren yağışsız iklimin ardından Ocak ayında 10 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından aralıklarla devam eden sağanak yağmurlarla birlikte ilçe kırsalındaki antepfıstığı ve zeytin bahçeleri ile birlikte Araban Ovası'ndaki tarım ürünleri üzerindeki kuraklık sorununu şimdilik aştığı gözlenmektedir. Araban'da 328 bin 383 dekar tarım arazisi mevcuttur. Bunun yaklaşık 115 bin dekarı başta antepfıstığı olmak üzere, zeytin, bağ ve diğer meyvelikler oluşturmaktadır. 204 bin dekarlık alanda, makarnalık sert buğday ve ekmeklik buğday, arpa, nohut, pamuk tarımı yapılmaktadır. Geri kalan yaklaşık 9 bin dekarlık alanda kavun, karpuz başta olmak üzere sebze tarımı yapılmaktadır. Kış ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesi tarımsal verimlilik için çok büyük önem arz etmektedir. Çayır, mera ve otlakların yeşermesi hayvancılık üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. 10 gün boyunca Araban Ovası'nda etkili olan yoğun kar yağışının ardından sağanak yağışların da etkili olması toprağı suya doyurdu" dedi.

Çiftçilerin yüzü gülüyor

İlçe kırsalındaki antepfıstığı ve zeytin bahçelerindeki ağaçlar ile Araban Ovası'nı suya doyuran sağanak yağışların kuraklık korkusunu ortadan kaldırdığını söyleyen Arabanlı çiftçilerden Hüseyin Akbulut ise, "1968 yılından bu yana ilk defa 10 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından aralıklarla yağmaya devam eden sağanak yağışlar biz Arabanlı çiftçilerin kuraklık korkusunu ortadan kaldırdı. Bahar mevsiminde de yağmur yağışlarının devamını bekliyoruz inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP