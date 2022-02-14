Üye Girişi
Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor - Son Dakika

Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor

14.02.2022 00:58
Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor

Araban'da bu sene yoğun kar yağışı ve sağanak yağış, Araban Ovası'nı suya doyururken, çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Araban'da bu sene yoğun kar yağışı ve sağanak yağış, Araban Ovası'nı suya doyururken, çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan 10 günlük yoğun kar yağışının ardından aralıklarla devam eden sağanak yağış zengin tarım arazisine sahip Araban Ovası'nda çiftçilerin yüzünü güldürdü. Ovadaki antepfıstığı ve zeytin bahçeleri, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı ve Araban sarımsağıyla birlikte 10'larca tarım ürünlerin ekili alanların ihtiyaç duyduğu suya kavuştu.

"Kuraklık sorunu bitti"

Araban Ziraat Odası Başkanı ve Sarımsak Üreticileri Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'nda uzun süren yağışsız iklimin ardından Ocak ayında 10 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından aralıklarla devam eden sağanak yağmurlarla birlikte ilçe kırsalındaki antepfıstığı ve zeytin bahçeleri ile birlikte Araban Ovası'ndaki tarım ürünleri üzerindeki kuraklık sorununu şimdilik aştığı gözlenmektedir. Araban'da 328 bin 383 dekar tarım arazisi mevcuttur. Bunun yaklaşık 115 bin dekarı başta antepfıstığı olmak üzere, zeytin, bağ ve diğer meyvelikler oluşturmaktadır. 204 bin dekarlık alanda, makarnalık sert buğday ve ekmeklik buğday, arpa, nohut, pamuk tarımı yapılmaktadır. Geri kalan yaklaşık 9 bin dekarlık alanda kavun, karpuz başta olmak üzere sebze tarımı yapılmaktadır. Kış ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesi tarımsal verimlilik için çok büyük önem arz etmektedir. Çayır, mera ve otlakların yeşermesi hayvancılık üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. 10 gün boyunca Araban Ovası'nda etkili olan yoğun kar yağışının ardından sağanak yağışların da etkili olması toprağı suya doyurdu" dedi.

Çiftçilerin yüzü gülüyor

İlçe kırsalındaki antepfıstığı ve zeytin bahçelerindeki ağaçlar ile Araban Ovası'nı suya doyuran sağanak yağışların kuraklık korkusunu ortadan kaldırdığını söyleyen Arabanlı çiftçilerden Hüseyin Akbulut ise, "1968 yılından bu yana ilk defa 10 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından aralıklarla yağmaya devam eden sağanak yağışlar biz Arabanlı çiftçilerin kuraklık korkusunu ortadan kaldırdı. Bahar mevsiminde de yağmur yağışlarının devamını bekliyoruz inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500

Gaziantep, Hisarcık, Tarım, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 01:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement