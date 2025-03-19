Araç Fiyatları Dolar ve Faize Bağlı

Bursa Oto Galericileri Odası Başkanı Hakan Yanık, araç fiyatlarının sadece dolar, faiz ve altına göre hareketlendiğini belirterek, "Bayram geliyor", "Yaz geliyor", "Araç sayısı az" gibi sebeplerle yapılan suni zamların 15 yıl geride kaldığını söyledi. Parası ve ihtiyacı olanın otomobile bir an önce yatırım yapmasını öneren Yanık, "Kimse bayram üzeri fiyatlar artar, bayram sonu düşer diye beklemesin" diyerek tüketicileri uyardı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yanık, "İkinci el otomotiv sektörü yıllardır 'bayram öncesi fiyatlar artar' şeklindeki haberlerden etkilenmektedir. Bu haberler son 15 yıl önce tüketiciyi yanıltmak için yapılan haberlerdir. Şunu artık herkes biliyor. Araba bir ihtiyaçtır. Yeri, zamanı ve günü belli değildir. Paranız varsa ihtiyacınız varsa bayramı beklemeden araba alırsınız. Yani 1990 yıllarında araba sayısı az bulunmazdı. Ulaşımı zordu. Çeşit ve model azdı. O dönemlerde bu kural geçerliydi. Ama son 15 senedir böyle bir düşünce, tüketicide ve galericide de yok. Ama ne hikmetse bizim sektörümüzle uzaktan yakından alakası olmayan kişiler hangi amaçla bu demeçleri verip de piyasayı geriyorlar bunu bir türlü anlamış değilim" dedi.

"Fiyat artışları, dövize, faize veya altına bağlıdır"

Şu anda arabanın bir ihtiyaç olduğunu ve yaklaşık 15 senedir de bunun böyle devam ettiğini ifade eden Yanık, "Günü zamanı yok. Para varsa ve ihtiyacınız varsa alırsınız. Yani 'bayram öncesi fiyatlar artar, bayram sonrası fiyatlar düşer' diye kimse beklemesin. Hiçbir alakası yok. Türkiye'de araba fiyatlarının artmasının sebepleri bellidir. Bunlar dövizin artışı, banka faiz oranlarının artışı, bankaların açmış olduğu kredilerin limitlerinin artışı veya düşüşü, altındaki artış tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü etkiler. Bunun dışında bayramın gelmesi, yok anneler günü, yok babalar günü, yok Kurban Bayramı gibi suni sebeplerle araç fiyatının düşmesini veya yükselmesini beklemek yanlış olur" dedi.

Pandemi döneminde şişirilen bir piyasanın yaşandığını ifade eden Yanık, "Sıfır araçların yok satmasından mütevellit ikinci el araç fiyatları şişmişti. Ancak şu anda sistem rayına oturmaya başladı. Yüzde 90 fiyatlar yerine oturdu. Dolar, euro, altın, faiz veya diğer sebepler değişmediği sürece, fiyatlarda anormal bir değişiklik olmaz" şeklinde konuştu.

Araç fiyatlarının düşeceği yönünde çıkan haberleri de değerlendiren Yanık şunları söyledi:

"Fiyatlar düşecek yönünde de haberler yapılıyor. Bayramdan sonra araba fiyatları, ucuzlar modası var. Bir de bakıyorsunuz yetkili ağızdan flaş haberler yapılıyor 'araba fiyatları şu gün düşecek.' Bu nasıl bir yetkili ağızsa artık. Türkiye'nin içerisinde dönen ekonomiye zarar vermek, piyasayı kaosa sokmak, tüketiciyi ve satıcının arasında bir uçurum veyahut da lüzumsuz tartışmalara, yorumlara sebep olmasına vesile oluyor. O yüzden bu tür haberleri değil de gerçek haberler yapıldığı müddetçe hiçbir ticarette sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ben buradan vatandaşlara şunu söylüyorum, paranız varsa hemen araba alın, ev alın veya ne alırsanız alın. Almak bu devirde karlı. Satmak bu devirde riskli ve zararlıdır. Bu kadar basit. Bayram yaklaşıyor diye araba bulunmaz, araba fiyatları artar diye bir şey yok. Zaten şu anda Türkiye'de sitelere baktığınız zaman 15 milyondan daha fazla araç ilandadır. Türkiye'deki araç sayısına baktığınız zaman ise 30 milyon araç var. Böyle bir sayıda fiyatların düşme veya yükselme ihtimali yoktur."

Ocak ayından bugüne ilk 3 ayı değerlendiren Yanık, "Vatandaş bazında araba alanlar kardadır. Çünkü Ocak ayı ile Şubat ayı arasında fiyat değerlendirmesi yaparsanız, o sahte haberlere rağmen araç piyasası maalesef sıfırlara endeksli ikinci el şekil aldığı için piyasa arttı. 30 bin ile 150 bin lira arasında fiyatlar arttı. Galericilerin kar marjları düştü. Satış oranları da dünyada yaşanan ekonomik krizden dolayı biraz gerilemeler var. Ama beklediğimizin yüzde 80'i karşıladı. 2025 yılı sonuna kadar ise yaşayıp göreceğiz. Ama şu anki duruma göre, yapılan ticaretlere baktığımız zaman araç satışları, durağan bir dönemde değil. Normal bütün bir dönemine devam ettiğimiz bu sene yüzde 90'larda kapatırız diye umuyorum" dedi.

Sektörle ilgili sıkıntıları da çözme aşamasında olduklarını belirten Yanık, "İnşallah, lise mezuniyeti, sigorta şartı, metrekare şartı gibi sorunlar aşıldığı zaman sektörde bir rahatlama daha olacaktır. Esnafın daha kolay araba satması, daha kolay ticaret yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - BURSA