Aralık Enflasyon Beklentisi %1,61 - Son Dakika
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Ekonomi

Aralık Enflasyon Beklentisi %1,61

Ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin %1,61 artış göstermesini öngörüyor.

30.12.2024 12:48
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak43,316,846,7
Şubat42,464,044,53
Mart45,583,673,16
Nisan43,653,223,18
Mayıs43,953,043,37
Haziran42,612,281,64
Temmuz42,203,513,23
Ağustos42,842,642,47
Eylül43,232,092,97
Ekim44,232,462,88
Kasım45,071,982,24
Aralık45,211,61

Kaynak: AA

Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aralık Enflasyon Beklentisi %1,61 - Son Dakika

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