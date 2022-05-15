Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi

15.05.2022 15:14
Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi

Uluslararası turizm fuarlarında sık sık boy gösteren Bursa'nın son durağı Dubai Arap Seyahat Pazarı Turizm Fuarı oldu.

Uluslararası turizm fuarlarında sık sık boy gösteren Bursa'nın son durağı Dubai Arap Seyahat Pazarı Turizm Fuarı oldu. 'Yeşil Bursa' temasıyla hazırlanan ayrıcalıklı stantta kentin değerleri öne çıkarılırken, Arap turizmciler Bursa standına yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de öncelikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Bugüne kadar İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya, Güney Kore ve Balkan ülkelerinde düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Bursa'yı tanıttı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından fuarda Bursa standı kurulurken, Bursa'da hizmet veren turizm acentaları, otelciler ve sağlık kuruluşlarından oluşan toplam 20 kurum alt katılımcı olarak fuarda hem Bursa'yı hem de hizmetlerini tanıttı. - BURSA

Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi
Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi
Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi
Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi

YORUMLAR
500
'60. Bursa Uluslararası Festivali' 12 Haziran'da başlayacak '60. Bursa Uluslararası Festivali' 12 Haziran'da başlayacak

Turizm, Bursa, Dubai, Arap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi - Son Dakika


Son Dakika
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 15:20:42. #1.12#
SON DAKİKA: Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement