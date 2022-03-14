Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!

14.03.2022 15:17

Bolu'da Araplar için yapılan şato tarzı evlerden oluşan Burj Al Babas projesi, adeta yılan hikayesine döndü. 2011 yılında yapımına başlanan proje bir türlü son bulmadı. Projeyi yapan firma için 2018 yılında iflas kararı verilmiş, 2019 yılı başında ise iflas kararı kaldırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen, projenin 2021 yılında tamamlanacağını açıklamıştı. Fakat aradan geçen 11 yıla rağmen hala somut bir adım atılamadı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapımına 2011 yılında başlanan Burj Al Babas projesi belirsizliğini koruyor. Arap yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için büyük bir termal tatil köyü inşa etmeyi amaçlayan proje, aradan geçen 11 yıla rağmen bir türlü bitirilemedi.

HAZİRAN 2018'DE KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI

Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, Haziran 2018'de konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi.

Yer: Türkiye! Bu şatolar Araplar için yapıldı ancak 11 yıldır teslim edilemiyor

İFLAS KARARI KALDIRILDI

Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının ocak ayında, söz konusu proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. Şirketin konkordato başvurusu ise reddedildi.

Yer: Türkiye! Bu şatolar Araplar için yapıldı ancak 11 yıldır teslim edilemiyor

2021'DE TAMAMLANACAKTI

İflas kararının kaldırılması sonrası o tarihlerde açıklama yapan Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen mahkeme süresince borçlarının yüzde 50'lik kısmını ödediklerini, projeyi 2021 yılında bitireceklerini söylemişti. Ancak proje hakkında hala somut bir adım atılmadı ve tamamlanmadı.

Yer: Türkiye! Bu şatolar Araplar için yapıldı ancak 11 yıldır teslim edilemiyor

BÖLGE HALKINI İKİYE BÖLDÜ

Söz konusu proje yöre halkı tarafından da tepkilere neden olmuştu. Bazı vatandaşlar, Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası listesine aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığını ifade etti. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise projenin tamamlanmasının ilçede istihdam oluşturacağını ve ilçenin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.

YORUMLAR
500
Tanju Özcan'dan HDP'liler ile gazetecilere suç duyurusu Tanju Özcan'dan HDP'liler ile gazetecilere suç duyurusu Doktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyor Doktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyor

konkordato, İflas, Arap, Bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor! - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:44 Fırat Aydınus'un tek cümlelik cevabı herkesin aklını başına getirdi!
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
14:39 Survivor'da sakatlanan Sema'ya yardım için gelmişti! Kadının üzerine düşen Bora'ya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:24:23. #1.12#
SON DAKİKA: Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement