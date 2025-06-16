Aras Kargo'da Yönetim Değişimi - Son Dakika
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Ekonomi

Aras Kargo'da Yönetim Değişimi

Aras Kargo\'da Yönetim Değişimi
16.06.2025 10:59
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Barbara Hagen, Aras Kargo CEO'su oldu; şirket büyüme stratejisine odaklanacak.

ARAS Kargo, LEAD 2030 stratejisi doğrultusunda, bağlı olduğu Avusturya Postanesi grubunun Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa'daki büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde yönetim yapısında kapsamlı bir dönüşümü hayata geçirdiğini duyurdu.

Aras Kargo, yeni yönetim yapısı ve stratejik dönüşüm adımlarıyla kargo sektöründeki öncü ve yenilikçi konumunu güçlendirmeyi ve global pazarlardaki genişlemesini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve bölgesel büyüme hedeflerine paralel olarak üst düzey yönetiminde yeni yapılanmayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda, 2020 yılından bu yana Aras Kargo CFO'su olarak liderlik eden Barbara Hagen, Aras Kargo CEO'luk görevini Carsten Wallmann'dan devralarak şirketin Yönetim Kurulundaki ilk kadın üyesi olarak atandı. Yeni görevinde, mevcut sorumluluklarının yanı sırası Strateji, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları süreçlerine de liderlik edecek.

20 yıllık deneyimiyle şirketin global büyüme, teknoloji, operasyonel mükemmeliyet odaklı dönüşümüne liderlik eden Utku Ayyarkın, Genel Müdür olarak Türkiye'deki operasyonunun güçlenmesinden sorumlu olmaya ve Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda yer almaya devam edecek ve Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapacak.

CEO görevini Barbara Hagen'a devreden Carsten Wallmann ise, Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek. Yeni dönemde grubun Orta ve Doğu Avrupa'daki büyüme stratejilerine odaklanacak.

Aras Kargo CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Barbara Hagen hakkında:

Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde uluslararası işletme lisansüstü eğitimini ve aynı zamanda LL.M. uluslararası vergi hukukunda eğitimini tamamlayan Barbara Hagen, kariyerine Mobilikom Avusturya'da birleşme ve satın alma departmanında başladı. Aynı göreve A1 Telekom Avusturya Grubu'nda devam etti.

2011'de Avusturya Postanesi'ne katıldı ve ardından kurumsal birleşmeler ve satın almalar bölümünün yanı sıra şube ağı ve bankacılık kontrol ekibinin başına geçti. 2020 yılının son çeyreğinde CFO olarak çalışmaya başladığı Aras Kargo'da, CEO'luk görevini Carsten Wallmann'dan devralarak şirketin Yönetim Kurulundaki ilk kadın üyesi olarak atandı. Hagen, aynı zamanda Rai Sigorta'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın hakkında:

2002'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Utku Ayyarkın, kariyerine 2004 yılında Aras Kargo' da acentelik alarak başladı. 2007 yılında Trabzon Bölge Müdürü olarak atanan Ayyarkın, daha sonra Acenteler Müdürü, İstanbul Bölge Müdürü, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Mayıs 2019'dan bu yana Aras Kargo Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Utku Ayyarkın, 20 yılı aşkın deneyimiyle şirketin global büyüme, teknoloji, operasyonel mükemmeliyet odaklı dönüşümüne liderlik ediyor.

Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyesi, Avusturya Postanesi Türkiye ve CEE'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Carsten Wallmann hakkında:

1973 tarihinde Almanya'da doğan Wallmann, Master eğitimini Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nde Hukuk alanında tamamladı. Sonrasında Berlin Yüksek Bölge Mahkemesi'nde katiplik eğitimini tamamlayan Wallmann, Heidelberg Ruprecht Karls Üniversitesi'nde Avrupa iş hukuku alanında doktora yaptı.

Profesyonel kariyerine 2003'te McKinsey & Company'de başlayan Wallmann, 2014 yılında Avusturya Postanesi'ne Strateji ve Kurumsal Gelişim Başkanı olarak katıldı. Nisan 2014 yılından beri Avusturya Postanesi'nde Türkiye ve CEE'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

2020 yılı Ekim ayından itibaren yürütmekte olduğu CEO'luk görevini Barbara Hagen'a devreden Carsten Wallmann, Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek. Yeni dönemde grubun Orta ve Doğu Avrupa'daki büyüme stratejilerine odaklanacak.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aras Kargo'da Yönetim Değişimi - Son Dakika

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