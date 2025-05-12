Aras Kargo'ya IDC CIO Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aras Kargo'ya IDC CIO Ödülü

Aras Kargo\'ya IDC CIO Ödülü

Aras Kargo, 'Aras Rotalama Platformu' ile IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde 2'nci oldu.

12.05.2025 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras Kargo, her yıl dijital dönüşüm ve teknoloji liderlerini belirlemek üzere IDC Türkiye tarafından düzenlenen ve alanın en prestiji ödüllerinden biri olan IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde 'Aras Rotalama Platformu' projesiyle ödüle layık görüldü.

Dijital dönüşüm ve teknoloji alanında en prestijli ödüllerden olan IDC CIO Ödülleri sahiplerini buldu. Teknolojiyi odağına alarak gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle sektöre öncülük edenlerden olan Aras Kargo, iştiraki Aras Digital bünyesinde geliştirdiği 'Aras Rotalama Platformu' ile Best in Change Managament 2025 kategorisinde 2'ncilik ödülünü almaya hak kazandı.

Şirket adına ödülü alan Aras Kargo Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kenan Cebeci, "IDC Türkiye gibi uluslararası çapta prestijli bir organizasyon tarafından Aras Rotalama Platformu projemiz ile ödül almak şirketimizin yeni nesil dünyaya nasıl uyum sağladığına dair somut ve gurur verici bir gösterge" dedi. Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm stratejimizi merkeze alarak, değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte verimli, etkili ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yeni nesil teslimat uygulamamız Aras Rotalama Platformu ile günlük dağıtım planı oluşturularak, tahmini teslimat saatlerinin müşterilere iletilmesi ve teslimatın canlı olarak takip edilmesi mümkün oluyor. Bu sayede operasyonlarda zaman yönetimi, esneklik ve planlama konularında oldukça yüksek verim ve çevre dostu sonuçlar elde ediliyor. Platformla kuryeler cep telefonları üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirirken, navigasyon desteğiyle en verimli rota belirlenerek zaman ve yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Ayrıca şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve kargosunu 7 gün 24 saat istediği noktadan almak isteyenler için Aras Burası Esnaf ve Dolap hizmetini başlattık. Platform ile müşterilerimiz kargoları yola çıktıktan sonra dahi adresini değiştirip kargoyu istedikleri zaman, bu noktalardan teslim alabiliyor. Bir başka deyişle, kargonuz sizin ihtiyaçlarınıza ve hayatınıza ayak uyduruyor. Mükemmel müşteri memnuniyeti odağında sürdürülebilir iş anlayışımız ile yeni nesil ve inovatif projeler geliştirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aras Kargo'ya IDC CIO Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: Aras Kargo'ya IDC CIO Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.