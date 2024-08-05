Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Barış Alparslan atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Barış Alparslan atandı

Koç Holding Finans Koordinatörü Barış Alparslan, Arçelik'in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

05.08.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Koç Holding Finans Koordinatörü olarak görev yapan Barış Alparslan atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım bankacılığı ve finans alanında çeşitli görevlerde bulunan, 5 yılı aşkın süredir de Koç Holding Finans Koordinatörlüğü görevini yürüten Barış Alparslan, Arçelik'in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Barış Alparslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 2007'de HSBC Bank A.Ş.'de Yatırım Bankacılığı Analisti olarak kariyer yolculuğuna başladı.

2010-2011 arasında Nomura Bank International Plc, CEE, CIS& Türkiye'de Yatırım Bankacılığı Uzmanı, 2011-2014 arasında Deutsche Bank AŞ Yatırım Bankacılığı Uzmanı olarak çalışan Alparslan, 2014-2018 arasında Deutsche Bank AŞ'de sırasıyla Yatırım Bankacılığı Müdürü ve Yatırım Bankacılığı Direktörü görevlerini üstlendi.

Alparslan, 2019'da Koç Topluluğu'na katılarak, 5 yıl boyunca Koç Holding Finans Koordinatörü olarak görev aldı.

???????Alparslan, iki yılı aşkın süredir Arçelik'te Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Özkan Çimen'in yerine 1 Ağustos 2024 itibariyle görevine başladı.

Kaynak: AA

Koç Holding, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Barış Alparslan atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:16:03. #1.13#
SON DAKİKA: Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Barış Alparslan atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement