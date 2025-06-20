Arçelik'ten Geri Dönüşümle Sanat Projesi

Arçelik, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile işbirliği yaparak geri dönüştürülmüş endüstriyel atıklardan sanat eserleri ürettiği "İz Bırak" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir İşletmesi'nde kurulan Back2Life Sürdürülebilir Sanat Atölyesi'nde ilk etapta 12 özel eser tasarlandı. Metal, plastik, bakır ve alüminyum gibi beyaz eşya üretimi sonrasında ortaya çıkan atık malzemelerden üretilen eserler, Arçelik ve Beko'nun internet sitelerinde sanatseverlerle buluştu.

Sanat koleksiyonundan elde edilecek tüm gelir, bu yıl 30'uncu kuruluş yılını kutlayan TEGV'e bağışlanacak ve çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.

Back2Life Atölyesi, bugüne kadar düzenlediği 10 atölye çalışmasıyla hem yaratıcı dönüşüm hem de toplumsal işbirliğinin örneğini sundu. Atölyede, gönüllü çalışanlar, sanatçılar ve güzel sanatlar fakültesi öğrencileri birlikte üretim sürecine katıldı. Proje, yıl boyunca yeni eserlerle zenginleştirilerek daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.

"İz Bırak" projesi, Arçelik'in uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, çalışanlar ile genç yaratıcıları aynı üretim sürecinde buluşturarak kapsayıcı ve ilham verici bir deneyim alanı oluşturuyor. Çamaşır makinesi kazanları ve buzdolabı parçaları gibi üretimden arta kalan malzemelerin sanat eserlerine dönüştüğü koleksiyon, çevresel sorumluluk bilinciyle toplumsal faydayı bir araya getiriyor.

"Sürdürülebilirliği geleceği birlikte inşa etme fırsatı olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 70 yıldır bu ülkede sadece ürün değil aynı zamanda istihdam ve umut ürettiklerini belirtti.

Türkiye'nin ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunduklarını aktaran Dinçer, "Fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, bu ülkenin geleceğini daha eşit, daha adil kılmak için sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumu dönüştürme ve geleceği birlikte inşa etme fırsatı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinçer, endüstriyel atıkları sanat aracılığıyla yeniden hayata kazandırmanın ve bu eserlerin gelirini çocukların nitelikli eğitimine aktarmanın, son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Dinçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilir bir gelecek, kaynakların verimli kullanımının ötesinde, insana ve topluma yatırım yaparak mümkün olur. Arçelik olarak bu yaklaşımla hem çalışanlarımızı hem de genç yaratıcıları sürece dahil ettiğimiz, kolektif fayda üreten projelere öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Sanatın, çevresel sorumlulukla buluştuğu bu proje ile hem iz bırakıyor hem de umut oluyoruz."

"Eğitim alanında güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz"

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da 30 yıldır Türkiye genelinde milyonlarca çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için çalıştıklarını aktardı.

Nitelikli eğitimin dönüştürücü gücüne inandıklarını, çocukların potansiyelini ortaya çıkaracak tüm projeleri çok değerli bulduklarını hatırlatan Tosyalı, "Arçelik ve Beko iş birliğiyle, kuruluşumuzun 30. yılında hayata geçirdiğimiz 'İz Bırak' projesiyle hem sürdürülebilirlik hem de eğitim alanında güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Endüstriyel atıklardan doğan sanat eserlerinin, çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak birer araca dönüşmesi, bu projeye özel bir anlam katıyor." ifadelerini kullandı.

Tosyalı, sanat, çevre bilinci ve toplumsal faydanın böylesine güçlü bir şekilde bir araya gelmesini "umut verici" olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında hazırlanan sanat eserlerinin satışından elde edilecek gelirle çocuklarımıza nitelikli eğitim desteği sağlayacak olmak, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Emeği geçen herkese ve bu anlamlı iş birliğine katkı sunan Arçelik ve Beko'ya gönülden teşekkür ediyoruz."