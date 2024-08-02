Ardahan Çiçek Balı Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan Çiçek Balı Hasat Dönemi Başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının hasat dönemi başladı. Ardahan Arıcılar Birliği üyesi arıcılar, organik üretim yapılan kovanlardan süzüm işlemine başladı. Rekoltenin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtilirken, bal fiyatlarının 700 ila 1000 lira arasında değiştiği ifade edildi.

02.08.2024 17:29
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Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda hasat dönemi başladı.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Kentteki arıcılar, meşakkatli üretim sezonunun ardından kendine özgü aromasıyla bilinen balın süzümünü yapmaya başladı.

Ardahan Arıcılar Birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında sofraları tatlandıracak balın süzümü, güneşli havada yapılıyor.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, gazetecilere, kentte üretilen balın kaliteli olduğunu söyledi.

Rekoltenin önümüzdeki günlerde netleşeceğini dile getiren Evliyaoğlu, "Bazı bölgelerdeki kovanlarda süzüm işlemi başladı. Bir hafta içinde süzümün tamamı yapılır. Belli bölgelerimizde yüzde 80'lere varan bir verim var. Ancak çok yağış alan bölgelerde ise bu verim çok daha düşük. Bu yılın yağışları belli bölgeleri olumsuz etkiledi. Dolayısıyla bir hafta içinde bizdeki bal rekoltesi netleşir. Şu an görünen bir kovanda ortalama 15 kilogram bal var. Böyle giderse sonuç iyi." ifadelerini kullandı.

Evliyaoğlu, bal fiyatlarının 700 ila 1000 lira arası değiştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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