Arguvan'da Dutun Pekmeze Yolculuğu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Arguvan'da Dutun Pekmeze Yolculuğu Başladı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, dutun pekmeze dönüşüm süreci başladı. Dut ağaçlarından toplanan dutlar özenle işlenerek pekmez haline getiriliyor. Üretilen pekmezler kış aylarında tüketilmek veya satılarak ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla muhafaza ediliyor. Pekmez üreticileri, zorlu bir süreç olan pekmez yapımının kilogramını 200 TL'den satışa sunduklarını belirtiyor.

03.07.2024 13:40
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Malatya'da dut yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Arguvan'da, dutun pekmeze zahmetli yolculuğu başladı.

Osmanlı döneminde yaprağı ipek böcekçiliğinde kullanılan dut ağaçlarının meyvesi günümüzde çeşitli işlemlerden geçirilerek pekmez, pestil, olarak tüketiliyor. Malatya'da, dut yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Arguvan'da, hasat mevsimiyle birlikte dutu ağaçlardan toplayan vatandaşlar, zahmetli bir uğraş olan pekmez yapımına başladı.

Üretilen pekmezlerin bir bölümü özellikle kış aylarında tüketmek için muhafaza eden çiftçiler bir kısmını ise satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Dutun olgunlaşmasıyla, sabahın erken saatlerinde bahçelerin yolunu tutan çiftçiler pekmez üretimi için yoğun mesai harcıyor. Ağaçlardan silkelenen dutlar brandalara alınıyor.

Toplanan dutlar daha sonra özenle ayıklanıp yıkandıktan sonra pekmeze dönüştürülmek üzere kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Doğal ortamda yetiştirilen dutların kaynatılmasıyla, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan geleneksel lezzet pekmez daha sonra tepsilerde soğumaya bırakılıyor. Özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarını süsleyen besleyici pekmez yapımı için günler süren yorucu ama ekonomik bir kazanç için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Pekmez üreticileri Sultan Erkaya ile Ali Ekber Özdemir, dutun pekmeze dönüşmesinin zorlu bir süreç olduğunu belirterek, kilogramını 200 TL'den satışa sunduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Arguvan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arguvan'da Dutun Pekmeze Yolculuğu Başladı - Son Dakika

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