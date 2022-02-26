Arıcı kadınlar buluştu - Son Dakika
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Arıcı kadınlar buluştu

26.02.2022 13:36
Arıcı kadınlar buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arı ve Arıcılık Topluluğu tarafından düzenlenen 'Arıcı Kadınlar Buluşuyor' etkinliğinde arıcı kadınlar hem yüz yüze, hem de internet ortamında zoom üzerinden Üniversite AKM salonunda bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arı ve Arıcılık Topluluğu tarafından düzenlenen 'Arıcı Kadınlar Buluşuyor' etkinliğinde arıcı kadınlar hem yüz yüze, hem de internet ortamında zoom üzerinden Üniversite AKM salonunda bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Aracılık Bölümünden Arı ve Arıcılık Topluluğu Başkanı Doç. Dr. Rahşan İvgin Tunca amaçlarının arıcılık sektörünün itici gücü olan kadınların sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırmak olduğunu açıkladı. Tunca, "Topluluğumuz geleneksel arıcılık uygulamalarının yanında modern perspektifi ilke edinmiş ekosistemle uyumlu arı ve arıcılığa ilgi duyan farklı bilim dallarını kapılarını açmış, multidisipliner tavrıyla farkındalık oluşturmayı ilke edinmiştir. Bu kapsamda koşulsuz sevgi ile arıcılık sektöründe yer alan arıcı kadınlarımız ile bir araya geldik. Arıcı kadınlarımızın sorunlarını kendi bakış açılarından çözüm önerilerini de bizimle paylaşacaklar" dedi.

Kadın arıcıların buluşmasına Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, zoom üzerinden katılırken, "Arıcılık sektörümüzün itici gücü kadınlarımızdır. Kadının el verdiği hiçbir iş başarısız olmaz. Kadınlarımız yıl boyunca bal üretimi için bölge bölge yılın büyük bölümü dolaşıyor. Bal üretiminin en önemli paydaşlarından birisi de kadınlarımızdır" dedi.

Toplantıya Fethiye'de başka bir etkinlikte olması nedeniyle zoom üzerinden katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Arıcı kadınlarımız ile aynı mekanda olmak isterdim. Fakat Fethiye'deki etkinlik nedeniyle bir arada olmasak da arıcı kadınlarımızın istek, temenni ve sorunlarının çözümü noktasında her zaman yanlarında olacağız" dedi. - MUĞLA

Arıcı kadınlar buluştu
Arıcı kadınlar buluştu

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Üniversite, Ula, AKM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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