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Arıcılar kristal toz şeker sorununa çözüm istiyor - Son Dakika

Arıcılar kristal toz şeker sorununa çözüm istiyor

16.02.2022 13:20
Arıcılar kristal toz şeker sorununa çözüm istiyor

Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, arıların kışı çıkartabilmesinde hayati önem taşıyan kristal toz şeker teminindeki sorunlara işaret ederek Türk Şeker Genel Müdürlüğünden (TÜRKŞEKER) ihtiyaçları kadar miktarı almak istediklerini belirtti.

Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, arıların kışı çıkartabilmesinde hayati önem taşıyan kristal toz şeker teminindeki sorunlara işaret ederek Türk Şeker Genel Müdürlüğünden (TÜRKŞEKER) ihtiyaçları kadar miktarı almak istediklerini belirtti.

Şahin, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 8,1 milyon arılı kovan, 104 bin ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi.

TAB'ın, 79 ilde toplam 72 bin 48 üyeyle arı ve arıcıların temsil edildiği en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Şahin, geçen yıl dünyada arıcılığın gerek iklim değişiklikleri gerekse doğal afetlerden olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Şahin, arıların kışlatma sürecindeki besin ihtiyacının önemine dikkati çekerek, "Bu süreçte verilebilecek en önemli besin, tüm dünyanın kabul ettiği kristal toz şekerdir. Veriler, koloni başına 15 kilogram şekere ihtiyaç olduğunu göstermektedir." dedi.

TAB olarak 2019'dan bu yana şeker temini konusunda çalışmalar yaptıklarının altını çizen Şahin, piyasa şartlarında ortalama çuvalı 450 lira olan şekerin TÜRKŞEKER fabrikalarında 265 liradan satılması sebebiyle talepte yığılma yaşandığını bildirdi.

Şahin, TÜRKŞEKER bünyesinde arı yemi üretildiğinde dahi fiyatların makul seviyelere inmediğini belirterek, tüm talebin kristal toz şekere yöneldiğini dile getirdi.

Arıcıların mağduriyet yaşamaması adına TÜRKŞEKER'e resmi yazıyla başvurduklarını aktaran Şahin, ilk taleplerinin "İl Arı Yetiştiricileri Birliği olarak yapılan müracaatlarda haftalık 1 tır (540 çuval) şeker alabilmek üzere kontenjan tanınması ve peşin ödeme şartıyla şeker satışı gerçekleştirilmesi"ne ilişkin olduğunu vurguladı.

Şahin, 15-20 günlük süreçte il birliklerine birer, ikişer tır şeker temin ettiklerini ifade ederek, 15 Kasım'da şekere yapılan yüzde 25 zam sonrası yaşananları, özel fabrikaların şeker fiyatlarını tekrar yükseltmesiyle TÜRKŞEKER'in arıcılara şeker vermeyi durdurduğunu anlattı.

"Şeker dağılımındaki adaletsizlik giderilsin"

Tarım ve Orman Bakanlığının Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) verilerine göre 8,1 milyon arılı kovan, 81 bin arıcılık işletmesi bulunduğunu belirten Şahin, bunlardan 72 bin 325'inin TAB, 7 bin 600'ünün Bal Üreticileri Birliği (BÜB) üyesi ve yaklaşık 1000 kadarının da kovan sayısı düşük, üye olmayan işletmelerden oluştuğunu söyledi.

Şahin, Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 2021 AKS verilerine göre, TAB'ın 6 milyon 338 bin 914 kovanına 6 bin 384 ton şeker, BÜB'ün 845 bin 436 kovanına 1272 ton şeker ve birlik üyesi olmayan üreticilere ait 48 bin 851 kovana ise 1755 ton şeker verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Verilen şekeri kovan sayısına endekslediğimiz zaman TAB'a kovan başı 1 kilogram şeker düşerken, BÜB'e kovan başı 1,5 kilogram şeker düşmüştür. Siyasi baskı ile şeker alan ve üye sayısı maksimum 'birlik üyesi olmayan arıcı' sayısı kadar olan derneğe kovan başına 35 kilogram şeker vermek ne kadar adaletlidir? TAB olarak, daima adaletli olabilme adına, Bakanlığın AKS üzerinden birliklere şeker verilmesini hep önerdik. Genel Müdürlüğümüze AKS verilerini ilettik. Tüm üyelerimiz, arıcılarımız bu durumdan şikayetçidir. Arıcılarımızın tek isteği önümüzdeki 1 aylık süreçte ihtiyacı olan besleme şekerini, devletimiz fabrikalarından ücretini ödeyerek alabilmektir. Bu besleme açığı kapatılmazsa ciddi koloni kayıpları verilecek ve sektörde gerek maddi gerekse manevi kayıplarla sonuçlanacaktır. Ayrıca çevresel, ekonomik, sosyal etkileri olacaktır. Arılarımız açlıktan ölürse tarımda kopacak üretim halkasını telafi etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir."

"Sıvı şekeri, fiyatından dolayı istemiyoruz"

Şahin, bir çuval şekerden arıcının şurup yapınca 4 teneke besin elde edebildiğini belirterek, "Bize bunun maliyeti en fazla teneke başına 115 liraya gelir. Sıvı şekere bakıldığında ise tenekesi 220 liradır. Bunu arıcı neden tercih etsin? Fiyattan dolayı istemiyor. TÜRKŞEKER'e talebimizi yineledik. "Birer kilogram vereyim ama Bakanlıktan onay alayım.' dedi. Onlar ısrarla sıvı şeker vermek istedi. Bizim böyle bir talebimiz yok. Sayın Bakan Bey dışardakilerden değil, sorunları bizden dinlesin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arıcılar kristal toz şeker sorununa çözüm istiyor - Son Dakika Ekonomi


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