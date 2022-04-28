Arıcılara 361 ton indirimli şeker desteği - Son Dakika
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Arıcılara 361 ton indirimli şeker desteği

28.04.2022 20:43

Arıcılara 361 ton indirimli şeker desteğiADANA Adana'nın Kozan ilçesinde 445 arıcıya indirimli 361 ton şekerin dağıtımına başlandı.

Arıcılara 361 ton indirimli şeker desteği

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde 445 arıcıya indirimli 361 ton şekerin dağıtımına başlandı.

Arı yetiştiricilerinin arıların beslenmesinde kullanması için 361 ton şeker 9 tır ile geldi. 50 kilogramlık çuvallardaki şekerler, görevliler tarafından kayıtlı 445 arıcıya piyasa fiyatının yarısına 404 TL'den verilmeye başlandı. Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, arıcıların ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın arı yetiştiricilerine arıların beslenmesinde kullanılması için tahsis ettiği 361 ton şeker ilçemize geldi. 2 gün boyunca dağıtım yapılacak. Arıcılarımıza bereketli bir sezon diliyoruz" diye konuştu.

Arıcılar Birliği Üyesi Hayrullah Erdoğan ise dağıtımın kayda göre yapıldığını belirterek, "Piyasada 50 kilogramlık şeker ortalama 850-1000 TL arasında. Burada ise 390 TL, 14 TL de nakliye fiyatı ile 404 TL'den arıcılar şeker alıyor. Kayıt sistemine göre dağıtım yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile devletimize destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi.

Arı yetiştiricisi Sadettin Soylu da 500 kovanı olduğunu belirterek, "Genelde şeker kullanmam ancak bu sene Mart ayındaki aşırı soğuklar nedeniyle arılarım beslenemedi. Allah devletimizden razı olsun ama her şeyi devletten beklememek gerek" ifadelerini kullandı.

Arıcılara 361 ton indirimli şeker desteği
Arıcılara 361 ton indirimli şeker desteği
Arıcılara 361 ton indirimli şeker desteği
Arıcılara 361 ton indirimli şeker desteği

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Türk Lirası, Hisarcık, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arıcılara 361 ton indirimli şeker desteği - Son Dakika


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