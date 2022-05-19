Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi - Son Dakika
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Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi

19.05.2022 14:12
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi

Muğla'da Muğla Valiliği himayesinde başlatılan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi projesi çerçevesinde arıcılara nitelikli Arı ürünlerinin üretilmesi eğitimleri devam ediyor.

Muğla'da Muğla Valiliği himayesinde başlatılan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi projesi çerçevesinde arıcılara nitelikli Arı ürünlerinin üretilmesi eğitimleri devam ediyor.

Muğla'da kayıtlı yaklaşık 5 bin arıcılık işletmesinde 1 milyon koloni ile Çam balı başta olmak üzere arı ürünleri üretiliyor. Arıcılara verilen eğitim hakkında ilgili korumlar ve STK'lar Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı bilgilendirdi. Yapılan üretimin kalitesinin artırılması ve katma değeri yüksek olan bal dışı arı ürünlerinin üretimin desteklenmesi amacıyla bu eğitimlerin başlatıldığı açıklandı.

Bazı arı ürünlerinin Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezinde ham madde olarak işlenebilmesi için ürüne özel üretim tekniklerinin kullanılması gerektiğini belirten İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Akıskalı, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Fethiye'de bulunan Arı Islah Merkezinde il genelinden seçilen genç arıcılara uzman personel tarafından ihtisas eğitimlerinin verildiğini 30 kişilik ilk gurubun eğitimi tamamladığını belirtti.

Sözleşmeli arıcılık ile üretilen apiterapik arıcılık ürünlerinin (propolis, polen, apilarnil, perga, arı sütü) soğuk zincir (frigo araç) ile tesise getirilerek işleme sürecine kadar uygun iklimlendirme koşullarında saklanacağı ve katma değeri yüksek Apiterapik arıcılık ürünleri olarak piyasaya sunulacağı belirtildi. - MUĞLA

Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi

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Kaynak: İHA

Araştırma Geliştirme, Muğla Valiliği, Orhan Tavlı, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

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