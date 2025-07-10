Arıcılara Güvenli Sürüş Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Arıcılara Güvenli Sürüş Eğitimi

Arıcılara Güvenli Sürüş Eğitimi
10.07.2025 14:03
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Çayeli Bakır, arıcılara yönelik iki günlük güvenli sürüş eğitimi düzenledi. Teorik ve pratik eğitim verildi.

Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli bölgesinde arıcılara yönelik iki günlük "Güvenli Sürüş Eğitimi" gerçekleştirdi. HED Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen programda, arıcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Çayeli Bakır, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Çayeli'nin Madenli bölgesinde faaliyet gösteren arıcılara yönelik iki günlük 'Güvenli Sürüş Eğitimi' gerçekleştirdi. 2002 yılından bu yana Alman Yol Güvenliği Komisyonu'nun (Deutscher Verkehrssicherheitsrat - DVR) Türkiye'deki tek temsilcisi olan HED Akademi tarafından verilen eğitimlerde, arıcılara defansif sürüş teknikleri, zor yol koşullarında sürüş güvenliği ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri aktarıldı. Büyükdere Vadisi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binasında gerçekleştirilen eğitimlerin sabah oturumlarında teorik bilgiler paylaşılırken, öğleden sonra ise sahada uygulamalı sürüş teknikleri gösterildi. Yaz döneminde arı kolonilerini yüksek rakımlı yaylalara ve uzak bölgelere taşıyan üreticilerin zorlu yol koşullarında trafik kurallarına uygun, güvenli ve bilinçli sürüş gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen eğitim, katılımcıların riskleri önceden öngörerek kontrollü hareket etme becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı. Eğitim sonunda tüm katılımcılara arıcı maskesi ve eldivenden oluşan koruyucu ekipman seti hediye edildi.

Arıcılık projesi ile bölgeye katkı sağlanıyor

Çayeli Bakır'ın 2014 yılında başlattığı "Arıcılık Projesi", bölge iklimi ve florasına uygun sürdürülebilir arıcılığı yaygınlaştırmayı hedefliyor. Projenin başlangıcında 90 üreticiye toplam 650 adet Kafkas ırkı koloni ve kovan desteği sağlandı. Ayrıca şirket bünyesinde görevlendirilen arıcılık uzmanı aracılığıyla üreticilere düzenli teknik destek sunuluyor.

Proje başlangıcında yaklaşık 2,5 ton olan yıllık bal üretimi, geçen süre zarfında 8 tonun üzerine çıkarak, bölge ekonomisine doğrudan katkı sundu. Ayrıca uzman desteği ve eğitim faaliyetleri sayesinde koloni kayıpları yüzde 5 seviyelerine kadar geriledi. Bu gelişmeler, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini güçlendirirken, üreticilerin bilgi ve beceri düzeyinin de artmasına katkı sağladı.

Çayeli Bakır, doğal kaynakların sorumlu kullanımı ve toplumsal gelişim hedefiyle bölge halkının yaşam kalitesini artıracak projeler üretmeye ve desteklemeye devam ediyor. Arıcılık gibi yerel üretimi güçlendiren eğitim ve destek programlarıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkılar sunmayı sürdürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA

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