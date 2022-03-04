Arjantin, "yapılandırma" için IMF ile 45 milyar dolarlık anlaşma sağladı - Son Dakika
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Arjantin, "yapılandırma" için IMF ile 45 milyar dolarlık anlaşma sağladı

04.03.2022 00:32
Arjantin, "yapılandırma" için IMF ile 45 milyar dolarlık anlaşma sağladı

Güney Amerika ülkesi Arjantin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile borcunu yapılandırmak için 45 milyar dolarlık bir anlaşma sağladı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile borcunu yapılandırmak için 45 milyar dolarlık bir anlaşma sağladı.

IMF'den yapılan açıklamada, yüksek enflasyonu dizginleme, mali açığın parasal finansmanını azaltma ve pozitif reel faiz oranları sağlama da dahil olmak üzere 30 aylık fon sağlama konusunda teknik düzeyde IMF misyon heyeti ve Arjantinli yetkililerin uzlaştığı bildirildi.

Bir yıllık görüşmelerin ardından gelen anlaşmanın, Arjantin hükümeti için yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervleri arasında krizden etkilenen ekonomiyi istikrara kavuşturması için önem taşıdığı belirtiliyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta hükümetinin IMF ile borç ödeme konusunda prensipte bir anlaşmaya vardığını duyurmuş, anlaşmanın Kongre'nin de onayından geçeceğini açıklamıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF'nin tarihinde açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

Arjantin ile sağlanan anlaşmanın IMF'nin temel karar alma organı İcra Direktörleri Kurulu'nda onaylanması gerekiyor.

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Uluslararası Para Fonu, Güney Amerika, Arjantin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arjantin, 'yapılandırma' için IMF ile 45 milyar dolarlık anlaşma sağladı - Son Dakika


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