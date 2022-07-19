Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi , OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk İskender ile bölge sanayicilerinin hazır bulunduğu ziyarette AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş., Carmen Tekstil San. Tic. A.Ş. ve Arsin OSB Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › Arsin OSB Ayvazoğlu'nu ağırladı - Son Dakika

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