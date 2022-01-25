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Arsin OSB'de mesleki eğitimde iş birliği çalışmaları - Son Dakika

Arsin OSB'de mesleki eğitimde iş birliği çalışmaları

25.01.2022 09:49
Arsin OSB'de mesleki eğitimde iş birliği çalışmaları

Mesleki eğitim merkezi programının yaygınlaştırılması amacıyla Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Organize Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda istişare toplantısı yapıldı.

Mesleki eğitim merkezi programının yaygınlaştırılması amacıyla Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Organize Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda istişare toplantısı yapıldı.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen toplantıya, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı, Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ, OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Savaş Levent Eroğlu ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Hacıosmanoğlu katıldı.

Toplantıda Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmelerin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacının belirlenmesi ve organize sanayi bölgesindeki işletmelerde çalışıp da ustalık belgesi olmayan çalışanların tespit edilerek sertifikasyon çalışmalarının başlatılması yönünde fikir birliğine varıldı. - TRABZON

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Organize Sanayi Bölgesi, Hisarcık, Trabzon, Arsin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arsin OSB'de mesleki eğitimde iş birliği çalışmaları - Son Dakika Ekonomi


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