Arslanoğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne adaylığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Arslanoğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne adaylığını açıkladı

14.04.2022 13:49
Arslanoğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne adaylığını açıkladı

Ankara Oto Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara esnafının değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Ankara Oto Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara esnafının değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Ankara Oto Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde Oda Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Arslanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yol arkadaşlarım ve ekibimizle beraber bir yola çıkıyoruz. Birlik olacağız, birlikte başaracağız. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Arslanoğlu, şunları söyledi:

"8 Mayıs'ta yapılacak olan birliğin genel kurulunda başkanlığa adaylığımı açıklıyorum. Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı olarak bugüne kadar yaptıklarımız bize yol gösterecektir. Ankara esnafının değişime ihtiyacı var. Esnafımızın ve odalarımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bunların çözüm yollarını da biliyoruz, çözümünün kolay olduğunu da biliyoruz. Oto Sanatkarları Esnaf Odamızda çözüm odaklı çalıştığımız gibi, ANKESOB seçimlerini kazandığımızda odalarımızın sorunlarıyla da çözüm odaklı çalışacağız. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Yolumuz açık olsun."

Mustafa Arslanoğlu, iftar programına katılan misafirlerin masalarını tek tek ziyaret ederek davetlilerle yakından ilgilendi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

ankara esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, Esnaf ve Sanatkarlar, Ankara, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arslanoğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne adaylığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:08:48. #1.12#
SON DAKİKA: Arslanoğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne adaylığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement