Arya Turistik Tesisleri sezona hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Arya Turistik Tesisleri sezona hazır

27.05.2022 00:58
Arya Turistik Tesisleri sezona hazır

Kuşadası Belediyesi iştiraklerinden Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesisler, yeni turizm sezonuna hazır hale getirildi.

Kuşadası Belediyesi iştiraklerinden Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesisler, yeni turizm sezonuna hazır hale getirildi. 2021 turizm sezonu öncesinde bütünüyle yenilenerek modern ve estetik bir yapıya kavuşturulan tesisler, 2022 turizm sezonunda da kalitenin adresi olmayı sürdürecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından benimsenen profesyonel yönetim anlayışı ve mali disiplin ile kısa süre içerisinde finansal yapısı güçlendirilen Arya AŞ., 2022 turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı. 2021 turizm sezonu öncesinde elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları ile mutfak, depo ve oturma alanları bütünüyle yenilenerek dekore edilen tesisler, yeni sezona eksiksiz başladı.

Kuşadalılara ve kenti ziyaret eden yerli, yabancı turistlere kapılarını açan Arya tesisleri, şık ve estetik görünümleri kadar güler yüzlü uzman personeli tarafından sunulan kaliteli hizmet ile de dikkat çekiyor. Konumları, renkli tasarımları, konforlu oturma alanları ve lezzetli menüleri ile fark oluşturan Arya AŞ, Gazibeğendi, Sahil, Bülent Ecevit Parkı, Güvercinada ve Sevgi Plajı'nda yer alan tesisleri ile kentin cazibe merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda Kıyı Temizliği Kuşadası'nda Kıyı Temizliği Başkan Günel; 'Şeffaf belediyecilikten ödün vermeyeceğiz' Başkan Günel; 'Şeffaf belediyecilikten ödün vermeyeceğiz'
Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Estetik, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arya Turistik Tesisleri sezona hazır - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:52 Litvanya'dan, Ukraynaya SİHA desteği! Türkiye'den satın alabilmek için kampanya başlattılar
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 01:12:46. #1.11#
SON DAKİKA: Arya Turistik Tesisleri sezona hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement