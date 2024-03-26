ASELSAN, 2023'te 7,4 milyar lira net kar elde etti - Son Dakika
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Ekonomi

ASELSAN, 2023'te 7,4 milyar lira net kar elde etti

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin yıllık cirosu yüzde 10 büyüyerek 73,6 milyar liraya ulaştı. ASELSAN'ın brüt karı yüzde 13 artarken FAVÖK yüzde 14 artış gösterdi. Şirketin net karı ise 7,4 milyar lira oldu. Ayrıca, ASELSAN'ın öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 59 olarak açıklandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2023 yılında elde ettikleri başarıları ve gelecek hedeflerini paylaştı. Şirketin bakiye siparişleri tarihi rekor seviye olan 11 milyar dolara ulaştı ve 4 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Ayrıca, ASELSAN 2023 yılında 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladı ve dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 47. sıraya yükseldi.

26.03.2024 19:45  Güncelleme: 19:50
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ASELSAN, 2023'te 7,4 milyar lira net kar elde etti.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, şirketin yıllık cirosu geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 10 büyüyerek 73,6 milyar liraya ulaştı. ASELSAN'ın brüt karı, aynı dönemde yüzde 13 artarken Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 14 artış göstererek 16 milyar liraya yükseldi.

FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşen ASELSAN'ın geçen yıl net karı 7,4 milyar lira oldu.

Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı da yüzde 59 olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye Yüzyılı'nın simgesi olan 2023'e damga vurduklarını belirtti.

Akyol, şunları kaydetti:

"ASELSAN olarak, 2023 yılını en başarılı şekilde tamamlayan kurumlardan biri olduk. Türkiye'ye ve ordumuza birçok yeni ve kritik teknolojiyi kazandırdık. CENK, AKREP ve ALPER radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası, Gözde Güdüm Kiti, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, ODAKAN kamera ailesi 2023'te ilk defa envantere giren ürünlerimizin sadece bir kısmıdır. Oyun değiştirici bir rol oynayacağını düşündüğümüz birçok üründe de son aşamaya geldik. Dünyanın en iyi kamerası ASELFLIR-500, ülkemizin ilk uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, ilk ufuk ötesi sonarımız DÜFAS, ilk AESA uçak burun radarımız, güdümlü mühimmatımız TOLUN, otonom sualtı aracımız DERİNGÖZ gibi ürünlerimizde de 2023, çok önemli mesafeler katettiğimiz, başarılar elde ettiğimiz bir yıl oldu.

Bu ürünlerin birçoğunda test aşamalarını başarıyla tamamladık, bazılarında seri üretim aşamasına geçtik. ASELSAN olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya, teknoloji üretmeye ve hep daha ileriye gitmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. 2023 yılında aldığımız 5 milyar dolarlık sipariş ile şirketimizin 2023 sonunda bakiye siparişleri, tarihi rekor seviye olan 11 milyar dolara ulaştı. 4 ülkeye ilk defa ihracat yaptık. 20'den fazla ürünü ilk defa ihraç ettik. Özellikle dünyanın diğer ucunda, Şili'de kazandığımız tank modernizasyon ihalesi ile ASELSAN'ın bu alandaki yetkinliğini kanıtlamış olduk."

"2023 yılında, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladık"

Geçen yıl, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalayarak tarihi bir başarıya ulaştıklarını aktaran Akyol, Türkiye'nin gurur kaynağı olan ve yurt dışına da ihraç edilen birçok platformu ASELSAN teknolojileriyle donattıklarını ifade etti.

Akyol, "Bu teknolojilerle, ATAK, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, Anka, MİLGEM, Ejder Yalçın, Kirpi gibi marka platformlarımızın gücüne güç katıyoruz. 2023 yılında, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 47. sıraya yükseldik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin en çok AR-GE harcaması yapan şirketleri arasında başı çektiklerini dile getiren Akyol, 2023 yılında çalışan sayısının, büyük çoğunluğu mühendis olmak üzere, 10 bin 500'ü geçmesinin de ASELSAN'ın geldiği seviyeyi gösteren bir başka gelişme olduğunu kaydetti.

ASELSAN'ın, yüksek teknolojiyi geliştirmek ve üretmek için yatırımlarını da sürekli artırdığını belirten Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz yıl, İleri Malzeme Tesisi, Güdüm Kiti Entegrasyon ve Üretim Tesisi ile Elektronik Harp Üretim ve Entegrasyon Tesisi faaliyete geçti.

FLIR kamera sistemleri, hava savunma sistemleri, mikroelektronik ve AESA radar alanları için de 4 önemli ve büyük yatırımı daha başlatmış durumdayız. Başarılarımız, bizi Türkiye Yüzyılı'nda daha fazlasını yapma yönünde motive ediyor. Güven veren teknolojilerle yaklaşık yarım asırdır ülkemize hizmet etmeyi başardık. Geliştireceğimiz teknolojilerle, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aktörlerinden, Milli Teknoloji Hamlemizin de en değerli paydaşlarından biri olmayı sürdüreceğiz. 2024 yılında da alanında en iyi ürünleri yapacak, dünyaya ilkleri sunacak ve ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ahmet Akyol, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN, 2023'te 7,4 milyar lira net kar elde etti - Son Dakika

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