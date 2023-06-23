Asgari Ücret Dolar Karşısında 24 Saatte 38 Dolar Eridi - Son Dakika
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Asgari Ücret Dolar Karşısında 24 Saatte 38 Dolar Eridi

23.06.2023 14:02

Seçim sonrası döviz kurlarındaki yükseliş, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası daha da arttı. Asgari ücret, yeni tarifeyle birlikte 485 dolara kadar çıktı ancak faiz kararının ardından 447 dolara geriledi. Böylelikle asgari ücret, kur karşısında 38 dolar birden erimiş oldu.

Seçimin ardından döviz kurlarında başlayan yükseliş, Merkez Bankası'nın 27 ay sonra gelen faiz artırımı kararı sonrası deyim yerindeyse pik yaptı.

ASGARİ ÜCRET DÜN 485 DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Net asgari ücret 20 Haziran Salı günü 11 bin 402 TL olarak belirlendiğinde, o günkü kurla bu rakam 483 dolara denk geliyordu. Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararı öncesinde dolar kuru 23,49'a kadar gerilerken, asgari ücret de 485 doları görmüştü.

BUGÜN 447 DOLARA GERİLEDİ

Faiz kararı sonrasında dolar kuru bu sabah 25,48'i gördü ve böylece asgari ücret 447 dolara kadar geriledi. Böylece asgari ücret 24 saat bile olmadan 38 dolar eridi. Bir günde asgari ücrette dolar bazındaki düşüş 7,8'e ulaştı.

"NET ASGARİ ÜCRET 300-400 DOLAR ARASINDA OLMALI"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, iki hafta önce yaptığı açıklamada, net asgari ücretin 300-400 dolar arasında olması gerektiğini öne sürmüştü.

TEKRAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK

Döviz kurlarındaki artışın yeni enflasyon dalgasını tetiklemesiyle asgari ücretin tekrar açlık sınırının altına düşmesi bekleniyor. Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı, Mayıs 2023'te 10 bin 360 TL olmuştu. Yoksulluk sınırı ise 33 bin 750 TL olarak hesaplanmıştı.

YORUMLAR (7)
  • Mesut Biner: Bu yazdıklarımı hükümeti eleştirmek için yazmıyorum asla hükümet bizim canımız ciğerimiz ama bu sabah bir markada su sipariş verdim geçen hafta 47 lira olan damacana bu sabah 56 TL olarak geldi 9 TL zam gelmiş ben bu fırsatçıları eleştiriyorum elinizi vijdaniniza koyun gerçi bu fırsatçılığı yapan kesim de zihniyette belli ama neyseee biz suya sabuna soğana bekamizi satmayız yaşasın reis Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: daha asgari ücret elimize geçmeden dolar bazında eridi? nasıl bir işe girdik Allahım... Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: asgari ücret DOLAR olarak açıklanmalı ve her ay dolar kuruna göre verilmeli... Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Dolar Karşısında 24 Saatte 38 Dolar Eridi - Son Dakika


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