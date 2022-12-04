Asgari ücrete enflasyon oranında zam gelirse işçinin yüzü gülecek! İşte masadaki ihtimaller - Son Dakika
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Asgari ücrete enflasyon oranında zam gelirse işçinin yüzü gülecek! İşte masadaki ihtimaller

04.12.2022 10:06

7 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde 8 bin TL ve 9 bin 350 TL olarak iki rakam daha güçlü duruyor. Eğer enflasyon oranında zam yapılırsa asgari ücret 9 bin 350 TL olacak ve işçi rahat bir nefes alacak.

Türkiye asgari ücret görüşmelerinden çıkacak haberi bekliyor. Sendika düzeyindeki İlk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret zammının ise aralığın sonunda açıklanması bekleniyor. Milyonların gözü kulağı bu süreçte olacak. Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam gelmiş, 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasıyla 2 formül gündeme geldi. TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'ın "kırmızı çizgi" olarak en az 7 bin 785 TL'yi rakamını öne sürmesiyle ise hesaplar yeniden yapıldı. İşte kulislere sızan son bilgilere göre "2023'te asgari ücret ne kadar olacak" sorusunun tartışıldığı formüller ve rakamlar...

ŞU ANDA İKİ FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR

Bakan Bilgin, asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsun: Onların enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını vermişti. Bu açıklama, iki formülü gündeme taşıdı.

ENFLASYON ORANINDA ZAM OLURSA İŞÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Formüllerden biri asgari ücrete yıllık enflasyon oranında zam uygulanması. Show TV'de yer alan habere göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65-70 arasında. Böylelikle asgari ücret yıllık enflasyona göre belirlenirse milyonlarca kişinin yeni maaşı 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

TÜRK-İŞ "KIRMIZI ÇİZGİSİNİ" AÇIKLADI

Öte yandan TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine değinilirken 7 bin 785 TL rakamının "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayarak "Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" demiş ve "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" diye eklemişti.

Masadaki ikinci formül ise temmuzdaki artışın yıllık enflasyona tamamlanması. Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam yapılmıştı. Buna göre, ikinci formülün uygulanması durumunda asgari ücrete uygulanacak zam oranı yüzde 40 olacak.

'EN AZ YÜZDE 50' BEKLENTİSİ

Asgari ücrete en az yüzde 40 oranında zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu rakama 10 puanlık refah payı da eklenerek zam oranının yüzde 50'yi bulabileceği konuşuluyor.

BAKANLIĞIN ANKETİNDEN DE BİR RAKAM ÇIKTI

Çalışma Bakanlığı bir yandan işçi ve işverenin nabzını tutuyor. Yapılan ankette öne çıkan 8 bin TL olduğu kulislerden sızanlar arasında

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SON DAKİKA: Asgari ücrete enflasyon oranında zam gelirse işçinin yüzü gülecek! İşte masadaki ihtimaller - Son Dakika
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