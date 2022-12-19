Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanıyor! İşte kulislerde konuşulan rakamlar... - Son Dakika
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanıyor! İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

19.12.2022 23:11

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, maaş zammını belirlemek için üçüncü kez bir araya geliyor. Kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyor. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 liraya, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 liraya, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 liraya yükselecek.

Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yarın 14.00'te gerçekleştirecek.

BAKAN BİLGİN: SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ

Toplantıya ilişkin hafta içi değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde.

2022'DE İKİ KEZ ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan zam oranı bu yönde. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanıyor! İşte kulislerde konuşulan rakamlar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanıyor! İşte kulislerde konuşulan rakamlar... - Son Dakika
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