Asgari ücret pazarlığında uzlaşı sağlanamadı! Nihai karar için gözler son toplantıya çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari ücret pazarlığında uzlaşı sağlanamadı! Nihai karar için gözler son toplantıya çevrildi

20.12.2022 17:30

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda milyonların beklediği uzlaşı sağlanamadı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) teklifini 9 bin lira olarak açıklarken Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise bu rakama sıcak bakmadı. Nihai karar son toplantıda verilecek.

Asgari ücret zammında sona doğru geliniyor. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, taraflar üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ilk açıklama işçi tarafı Türk-İş'ten geldi.

TÜRK-İŞ: BİZİM TEKLİFİMİZ 9 BİN TL

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde bugünkü toplantıda uzlaşma sağlanacağını söylemişti. Ancak asgari ücretlilerin beklediği haber gelmedi. Masada çetin bir pazarlığa girişen taraflar anlaşma sağlayamadı.

KARAR SON TOPLANTIYA KALDI

Türk-İş pazarlıkta 9 bin TL'yi önerirken, işveren temsilcisi TİSK'in bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak.

YORUMLAR
500

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret pazarlığında uzlaşı sağlanamadı! Nihai karar için gözler son toplantıya çevrildi - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Asgari ücret pazarlığında uzlaşı sağlanamadı! Nihai karar için gözler son toplantıya çevrildi
17:03 Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'li paylaşımına beğeni yağdı
16:55 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ı görenler tanımakta güçlük çekti
16:50 TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı sonrası talep edilen rakamı açıkladı
16:38 Şırnak'ta 4 kişinin öldüğü korkunç kaza araç kamerasına yansıdı
16:31 Ağaç keserken uçurumdan yuvarlanıp feci şekilde can verdi
16:33 Kırgızistan parlamentosunda Rusça gerginliği! Meclis başkanı kızdı
16:10 Yeni doğan bebeğini boğarak öldüren kadın yıllar sonra yakalandı
12:51 Altay kalecisi Ozan kafasına korner direği ile vuran taraftardan şikayetçi olmadı
12:45 Bakan Mustafa Varank dev paketi duyurdu: Firmalara 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 17:33:27. #1.12#
SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığında uzlaşı sağlanamadı! Nihai karar için gözler son toplantıya çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement