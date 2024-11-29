Asgari Ücret Toplantısı 10 Aralık'ta - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Toplantısı 10 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıl için ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

29.11.2024 14:21
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Yeni yılda en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç, 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile başlayacak.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek. TÜRK-İŞ'teki 5 kişilik heyetin 4'ü işçilerden oluşurken, biri ise gazeteci olacak. Komisyonda işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

"Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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