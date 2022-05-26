Asgari ücrete büyük zam - Son Dakika
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Asgari ücrete büyük zam

26.05.2022 11:02
Asgari ücrete büyük zam

Denizli'de faaliyet gösteren Sümerciler Elyaf ve Oğuz Döngel Tekstil Dış Ticaret A.Ş sahibi Oğuz Döngel, artan enflasyona karşı çalışanlarını korumak için asgari ücreti Haziran ayı itibariyle 6 bin bin TL'ye yükselttiklerini müjdeledi.

Denizli'de faaliyet gösteren Sümerciler Elyaf ve Oğuz Döngel Tekstil Dış Ticaret A.Ş sahibi Oğuz Döngel, artan enflasyona karşı çalışanlarını korumak için asgari ücreti Haziran ayı itibariyle 6 bin bin TL'ye yükselttiklerini müjdeledi.

Tekstil fabrikalarında çalışan personellerine asgari ücreti net 6 bin TL'ye yükselttikleri müjdesini bizzat kendisi veren Sümerciler Elyaf ve Oğuz Döngel Tekstil Dış Ticaret A.Ş. sahibi Oğuz Döngel, yaptığı açıklamada; "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkileri hissedilen ekonomik kriz, market ve pazarlarda gıda maddelerinin aşırı derecede artmasına neden oldu. Enflasyonun yüzde 70'leri geçtiğini nasıl ki görüyorsak, personelimizin ciddi geçim sıkıntısını çekmesini de görmezden gelemezdik. Yılbaşında asgari ücrete yapılan zammın eridiğini de göz önünde bulundurursak, beraber çalışıp ekmek paramızı kazandığımız ekip arkadaşlarımızın, babaların ve annelerin boynu bükük eve gitmelerine, çocuklarına mahcup olmalarına gönlümüz razı gelmedi. Dolasıyla işletmelerimiz de asgari ücretle çalışan personellerimizin Haziran ayı itibariyle maaşlarını net 6 bin TL'ye çıkarmış bulunmaktayız. Aldığımız karar personelimize, Denizli'mize ve de ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZIN BOYNU BÜKÜK OLMASI"

Çalışanlarını artan enflasyona ezdirmeyen duyarlı iş adamı Oğuz Döngel, sosyal sorumlulukları çerçevesinde aldığı bu kadar ile tüm iş dünyasına örnek oldu. Kazancını çalışanlarıyla paylaşan Döngel, "Benim işletmelerimde çalışan anne babalar servisten indiği zaman bakkalın, manavın, kasabın önünden geçerken başını öne eğmemeli. En önemlisi eve girdiği zaman çocukları tarafından kendilerine iletilen istediklerinin hiç olmazsa bazılarını alabilmeli. Kısacası hiç bir anne baba evladına karşı boynu bükük olmamalı" şeklinde konuştu.

(İHA)

Asgari ücrete büyük zam
Asgari ücrete büyük zam

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Kaynak: İHA

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