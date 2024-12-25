Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti

Ekonomi

2025 Asgari ücret zammı için gerçekleştirilen Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

"MÜTEVAZİLİĞİ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR"

Yapılan zam oranı birçok kesim tarafından yetersiz bulunurken en farklı yorum Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan geldi. TV100 ekranlarında Buket Aydın'ın konuğu olan Erbaş, asgari ücret zammıyla ilgili "Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok" ifadelerini kullandı.

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIK HAYAT"

Sözlerinin devamında "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar" diyen Erbaş, şöyle devam etti: "Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."