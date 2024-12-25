Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti

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Asgari ücrete yapılan zam oranı birçok kesim tarafından yetersiz bulunurken Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Erbaş, ''Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok'' ifadelerini kullandı.

25.12.2024 11:52
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2025 Asgari ücret zammı için gerçekleştirilen Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

"MÜTEVAZİLİĞİ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR"

Yapılan zam oranı birçok kesim tarafından yetersiz bulunurken en farklı yorum Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan geldi. TV100 ekranlarında Buket Aydın'ın konuğu olan Erbaş, asgari ücret zammıyla ilgili "Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok" ifadelerini kullandı.

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIK HAYAT"

Sözlerinin devamında "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar" diyen Erbaş, şöyle devam etti: "Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."

Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (66)

  • Şahabettin Kural:
    Adam haklı. Kusura bakmayın. Biraz aç gözlü bir millet olduk 33 103 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ahh bir karşıma ciksanda sana mütevaziliği bir göstersem 96 17 Yanıtla
  • Nis Ard:
    adam haklı beyler makarnanizi alın ekmeğin içine dökün yiyin işte daha ne olsun, ete gerek yok vegan olun süt ürünü de yemeyin ohhh bedava hayat, 65 8 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    vay karaktersiz vay 58 5 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Senin o..... 54 3 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Dünya da ki en iyi üniversiteler sıralamasın da bizim ülkeden üniversite yok... neden göremiyoruz belli zaten... böyle proflar varken ... 49 6 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    soysuz 31 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Doğru söylüyo bende arabanın üstüne yorgan attım orda kalcam evi satıyom alcak olan varsa . 31 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    bu neyin düdüğü !!! biliyorum neyin düdüğü olduğunu ama söyleyemiyorum 22 2 Yanıtla
  • Mustafa Karakaş:
    o çocuk adam olmuş sen olamazsın 22 2 Yanıtla
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