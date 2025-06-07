Asım Kibar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Asım Kibar Hayatını Kaybetti

Asım Kibar Hayatını Kaybetti
07.06.2025 23:49
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Kibar Holding'in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

TÜRK sanayisinin önde gelen isimlerinden olan Kibar Holding'in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, hayatını kaybetti. Kibar'ın ölüm haberini AK Parti MKYK Üyesi Muhammet Emin Saraç duyurdu.

Türkiye'de sanayi sektörünün önde gelen isimlerinden olan Kibar Holding'in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Kibar'ın ölüm haberini AK Parti MKYK Üyesi Muhammet Emin Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Saraç'ın paylaşımında, "Aile dostumuz Kibar ailesinin muhterem büyüğü, hayırsever sanayici ve iş insanı değerli Asım Kibar Bey'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Ali Kibar Bey olmak üzere, tüm aile fertlerine, Kibar Holding mensuplarına ve Türk sanayi ile iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali, menzilini mübarek eylesin" ifadeleri yer aldı.

Kibar'ın cenazesinin, yarın Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

ASIM KİBAR KİMDİR

1933 yılında Kayseri'de doğan Asım Kibar, iş hayatına 1951 yılında manifatura ticaretiyle başlamış ve 1964 ile 1970 yılları arasında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 1970 yılında demir ticaretine başlayarak İstanbul'da aile şirketini kuran Asım Kibar, günümüzde toplam 24 şirketi bünyesinde bulunduran Kibar Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 1997 yılında Siyaset Dergisi tarafından 'Yılın İşadamı', 1998 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından 'Yılın İşadamı', 1998 yılında Kayseri Sanayi Odası tarafından 'Özel Ödül', 1999 yılında Rotary Club Kocaeli ile Nokta Dergisi tarafından 'Yılın İşadamı' ödüllerine layık görülmüştür. 2002 yılında İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Commandatore Liyakat Nişanı', 2016 yılında ise Capital ve Ekonomist Dergisi tarafından 'Türk İş Dünyası Onur Ödülü' takdim edilmiştir. Ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfının kurucu üyesidir. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kibar, 2014 yılından bu yana Kibar Topluluğu bünyesindeki görevine Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı olarak devam etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Asım Kibar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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