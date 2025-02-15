ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki

ASKON Başkanı Aydın, TÜSİAD'ın siyasi dille konuşmasını eleştirerek, iş dünyasının siyasete karışmaması gerektiğini belirtti.

15.02.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "TÜSİAD Genel Kurulunda muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmaktır." ifadesini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, Derneğin 13. Dönem Yönetim Kurulu Çalıştayı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Aydın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulundaki açıklamaları değerlendirdi.

Daha önce darbecilerle yol yürümenin ve ülke yönetimini dizayn etmeye çalışmanın faturasının çok ağır ödendiğini belirten Aydın, bu dönemlerde sermayeye renk biçildiğini ve "yeşil sermaye" tanımlarının yapıldığını, vatandaşların "kamusal alan" dayatmalarıyla belirli bir zihne ve şekle sokulmaya çalışıldığını ifade etti.

Bu dönemlerde Türkiye'nin ağır travmalar yaşadığını ve ekonominin milyarlarca dolar kayba uğradığını kaydeden Aydın, ülkenin her defasında en az 10 yıl geriye götürüldüğünü belirtti.

"İyi niyet taşımadığı kanaatindeyiz"

Aydın, bugün gelinen noktada, ülkenin kalkınması için katma değeri yüksek teknolojilere ve sürdürülebilir üretime odaklanılması ve iş insanlarının bu yönde kapasitesini geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yönde öz eleştirilerimizi yapmamız gerekirken, yayımladıkları kitapta ekonomideki toparlanma ve güzel gidişattan bahsederken, TÜSİAD Genel Kurulunda muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmaktır. Günümüz Türkiye'si bunu kabul etmiyor. İçinden geçtiğimiz süreçte, bu ifadelerin nereye, nerelere mesaj verdiği de ortaya çıkıyor. Bu nedenle iş dünyasının bir temsilcisi olarak, bu açıklamaları kamuoyu nezdinde bir çuvala koyarak seslendirmenin iyi niyet taşımadığı kanaatindeyiz. Siyasetin, siyasilere bırakılması gerekiyor."

Kaynak: AA

Orhan Aydın, Politika, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:40:26. #1.11#
SON DAKİKA: ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.