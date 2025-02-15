ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki

Ekonomi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "TÜSİAD Genel Kurulunda muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmaktır." ifadesini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, Derneğin 13. Dönem Yönetim Kurulu Çalıştayı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Aydın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulundaki açıklamaları değerlendirdi.

Daha önce darbecilerle yol yürümenin ve ülke yönetimini dizayn etmeye çalışmanın faturasının çok ağır ödendiğini belirten Aydın, bu dönemlerde sermayeye renk biçildiğini ve "yeşil sermaye" tanımlarının yapıldığını, vatandaşların "kamusal alan" dayatmalarıyla belirli bir zihne ve şekle sokulmaya çalışıldığını ifade etti.

Bu dönemlerde Türkiye'nin ağır travmalar yaşadığını ve ekonominin milyarlarca dolar kayba uğradığını kaydeden Aydın, ülkenin her defasında en az 10 yıl geriye götürüldüğünü belirtti.

"İyi niyet taşımadığı kanaatindeyiz"

Aydın, bugün gelinen noktada, ülkenin kalkınması için katma değeri yüksek teknolojilere ve sürdürülebilir üretime odaklanılması ve iş insanlarının bu yönde kapasitesini geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yönde öz eleştirilerimizi yapmamız gerekirken, yayımladıkları kitapta ekonomideki toparlanma ve güzel gidişattan bahsederken, TÜSİAD Genel Kurulunda muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmaktır. Günümüz Türkiye'si bunu kabul etmiyor. İçinden geçtiğimiz süreçte, bu ifadelerin nereye, nerelere mesaj verdiği de ortaya çıkıyor. Bu nedenle iş dünyasının bir temsilcisi olarak, bu açıklamaları kamuoyu nezdinde bir çuvala koyarak seslendirmenin iyi niyet taşımadığı kanaatindeyiz. Siyasetin, siyasilere bırakılması gerekiyor."