ASKON Genel Başkanı Aydın: "Yeni tedbirler enflasyonla mücadelede önleyici olacak" - Son Dakika
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ASKON Genel Başkanı Aydın: "Yeni tedbirler enflasyonla mücadelede önleyici olacak"

10.06.2022 12:31
ASKON Genel Başkanı Aydın: "Yeni tedbirler enflasyonla mücadelede önleyici olacak"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ekonomi politikasına yönelik açıklanan tedbirlerin serbest piyasa koşulları içinde Türk lirasının kullanımını ve cazibesini artırmaya yönelik kararlar olduğunu ve enflasyonla mücadelede önleyici tedbirler olacağını bildirdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ekonomi politikasına yönelik açıklanan tedbirlerin serbest piyasa koşulları içinde Türk lirasının kullanımını ve cazibesini artırmaya yönelik kararlar olduğunu ve enflasyonla mücadelede önleyici tedbirler olacağını bildirdi.

ASKON Başkanı Aydın, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan adımlar kapsamında, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumlar arası eş güdümle önceliği enflasyonu baskılamak üzere açıklanan kararların, bundan sonrası için harcamalarda ihtiyatı elden bırakmamak gerektiğine işaret ettiğini aktaran Aydın yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni ekonomi modeli ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığımız enflasyonu bastırmak adına bir dizi önlemleri gelişen ekonomik gelişmelere göre kamuoyuna açıklamaktadır. Yüksek enflasyon, dövizdeki dalgalanmanın kendisini yeniden göstermesi beraberinde yeni çözümleri de getirmektedir.

Bu bağlamda kurumsal eş güdümle bazı açıklamaları hep beraber görmüş olduk. Alınan kararlar ile makro ihtiyati sıkılaşma, yabancı yatırımcıya swap koşulunu yeniden açma, Gelir Endeksli Senet ile de Türk lirasını koruyarak döviz artışını önleyici tedbirler alındığı gördük. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız, paramızın kıymetini bileceğiz ve harcamalarımızda ihtiyatı elden bırakmayacağız."

Aydın değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Serbest piyasa koşulları içinde Türk lirasının kullanımını ve cazibesini artırmaya yönelik bu kararlar temel sorun olan enflasyonla mücadelemizde önleyici tedbirler olacaktır. Lakin dünya genelinde özellikle temel emtia fiyatlarındaki artışlar enflasyonla ciddi bir mücadelenin gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda atılan bu adımların yanı sıra enflasyonla mücadele noktasında özellikle dar gelirli kazancı olan kesime yönelik alım gücünü artıracak plan ve programların yapılması aşikardır. Dün olduğu gibi bugün de bu konuya ilişkin yakın bir zamanda gerekli adımların atılacağına inanıyor ve bu konuda atılacak adımları da her daim destekleyeceğimizi özellikle belirmek istiyoruz."

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Kaynak: AA

Orhan Aydın, Ekonomi, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı Aydın: 'Yeni tedbirler enflasyonla mücadelede önleyici olacak' - Son Dakika

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