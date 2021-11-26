ASKON Kayseri Şube Başkanı Özcan'dan vergi yapılandırması açıklaması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, vergi yapılandırmasının iş insanlarını rahatlattığını bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, ASKON'u ziyaret ederek, vergi yapılandırması ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Özcan, ziyarette yaptığı açıklamada, ekonominin zor bir dönemden geçmesine rağmen, sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

İş dünyasının gözünün vergi yapılandırmasında olduğunu aktaran Özcan, yapılandırmanın iş insanlarını rahatlattığını, kafa karışıklıkları ve ödeme problemlerinin sona erdirdiğini kaydetti.

Şahin Demirci ise "Yapılandırma ile ilgili iş dünyasının atlayabildiği bazı hususlar vardı. Bugün onları dile getirdik. İkinci taksit dönemine girildi. Bu ödemeyi yapmayanların yapılandırmaları iptal olacak. Böyle bir fırsatı doğru şekilde uygulayarak tamama erdirmek adına ASKON'u ve kıymetli başkanımızı ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.