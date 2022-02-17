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Aslanapa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Aslanapa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

17.02.2022 10:27
Aslanapa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Aslanapa Belediyesi ile sendikanın Kütahya Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Aslanapa Belediyesi ile sendikanın Kütahya Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ile birlikte imzaladıkları toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerinde ve sosyal haklarında önemli oranda iyileştirme yapıldığını belirten Sendika Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, "Belediyemizin imkanları dahilinde güzel bir sözleşme imzaladık. Emekçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren Belediye Başkanımız Gökhan Gürel'e, işyeri temsilcisi İlyas Ünalan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize ve Belediyemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

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Gökhan Gürel, Aslanapa, Kütahya, Emekçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aslanapa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika Ekonomi


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