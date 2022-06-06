İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," Aslanapa ilçemizde kısa süreli yaşanan dolunun etkilerini tespit etmek ve çeşitli ürünlerin gelişimlerini takip etmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Teknik Personeli tarafından kontroller yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Aslanapa'da dolunun ürünlerdeki etkileri tespit ediliyor - Son Dakika

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