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ASO, Enflasyon Düzeltmesi Semineri Düzenledi - Son Dakika
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ASO, Enflasyon Düzeltmesi Semineri Düzenledi

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen Enflasyon Düzeltmesi Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örneği Semineri'nde, işletmelerin mali tablolarının enflasyon etkisinden arındırılması ve güncel mevzuat hükümleri ele alındı.

ASO, Enflasyon Düzeltmesi Semineri Düzenledi
19.12.2023 - 18:14,
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Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından "Enflasyon Düzeltmesi Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örneği Semineri" düzenlendi.

ASO tarafından düzenlenen Enflasyon Düzeltmesi Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örneği Semineri'nde, işletmelerin mali tablolarının enflasyon etkisinden arındırılarak mali tabloların gerçek durumu ifade etmesine yönelik 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olan enflasyon düzeltmesine ilişkin mevzuattaki düzenlemeler ve güncel gelişmeler işlendi. Seminer ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonunda gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata yaptı. Enflasyon oranlarının yükselmesine rağmen enflasyon muhasebesinin uygulanmamasından dolayı mali tabloların fonksiyonlarının işlevsiz hale geldiğini belirten Ata, "Son dönemlerde artış eğiliminde olan enflasyondan kaynaklı olarak işletmelerin büyük ölçüde değer kaybeden bilanço kalemleri, enflasyon muhasebesinin uygulanması ile gerçek değerlerine gelmiş olacaktır" dedi.

Vergi mevzuatındaki enflasyonla ilgili hükümlerin birbirleriyle uyumlu olmadığını belirten ASO Yeminli Mali Müşaviri Serdar Cömert, "Enflasyonda yaşanan artışlarla birlikte piyasalar enflasyon muhasebesi uygulamasını beklerken 2022 yılının ocak ayında 7352 sayılı kanunla 210 sayılı Vergi Kanunu'na 33. Madde eklenerek enflasyon muhasebesi 31 Aralık 2023 tarihli bilançolara uygulanacağı kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu seminer yeminli mali müşavirler Bekir Köse ve Ender Özdemir'in sunumlarının ardından kapanış yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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