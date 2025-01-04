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Ekonomi

ASO'dan Meslek Liselerine Destek

ASO\'dan Meslek Liselerine Destek

Ankara Sanayi Odası, meslek liseleriyle iş birliği protokolleri imzalayarak nitelikli iş gücü yetiştirecek.

04.01.2025 14:44
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Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için meslek liseleriyle iş birliklerine devam ediyor.

Okul-sanayi iş birliğine yönelik çalışmalarını sürdüren ASO, Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolleri imzaladı. ASO Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi'nin öncülüğünde imzalanan protokollere göre; bilişim teknolojileri alanı bulunan iki okulun eğitsel ve sosyal gereksinimlerine katkı sağlanacak. Ayrıca, ASO'nun katkılarıyla bilişim mesleğinin yeterliliklerine sahip nitelikli eleman gücü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirilecek.

ASO'da düzenlenen protokol imza törenine ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, ASO Meclis Üyesi ve Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar, Meclis Üyeleri Oğuz Yılmaz ve Tuncay Küçükpehlivan, Komite Başkan Yardımcısı Gökçe Yıldırım Kalkan, Komite Üyeleri Pınar Pekbaş, Mehmet Serdar Ak ile Halil Alptuğ Dalgıç, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız imza töreninde yaptığı konuşmada, meslek liselerinin dijitalleşmeye uyumlu dönüşümü için yatırımın şart olduğunu belirterek, "Bu kapsamda biz de Ankara Sanayi Odası olarak; Yönetim Kurulu Başkanımız Seyit Ardıç'ın vizyonu ve komitelerimizin çalışmalarıyla meslek liselerine desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de konuşmasında, mesleki eğitim konusunda sektörle iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Özbek, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Bu noktada bizlere desteklerini esirgemeyen Ankara Sanayi Odası'na teşekkür ederim" diye konuştu.

ASO Meclis Üyesi ve Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar ise sektör temsilcileri olarak hem günün gerekliliklerini hem de geleceğin teknolojilerini takip ettiklerini söyledi. Başar, "Bu anlamda öğretmenlerimiz ile iş birliğini de çok önemsiyoruz. Okullarımızı ziyaret edip öğretmenlerimize mevcut müfredatın ötesinde sektörün ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri paylaşmak ve fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bunun sonucunda stajyer olarak firmalarımıza gelen öğrenciler sektörün ihtiyacına yönelik talepleri daha kolay karşılayabilir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından okul-sanayi iş birliği protokolleri, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Abidinpaşa MTAL Okul Müdürü Zübeyde Başdoğan ve Türközü Oğuzhan MTAL Müdürü Nuri Car tarafından imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ASO'dan Meslek Liselerine Destek - Son Dakika

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