ASO\'dan Mesleki Eğitime Yeni Yol Haritası

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye'nin insan kaynağının ekonominin talepleri doğrultusunda geliştirilmesine yönelik "yol haritası" niteliği taşıyan "İş Gücü Piyasasına Mesleki ve Teknik Eğitimin Entegrasyonu: Uyum ve Gelecek Öngörüleri" başlıklı çalışma raporunu yayımladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, raporda ülkedeki mesleki ve teknik eğitime yönelik temel tespitler yapılarak, diğer ülkelerden örnekler verildi.

Raporda, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin iş tanımlarını radikal bir şekilde değiştirdiği, büyük veri, yapay zeka, yenilenebilir enerji gibi alanlardaki yeni mesleklerin, mesleki ve teknik eğitimin bu dönüşüme ayak uydurmasını zorunlu hale getirdiği ifade edildi.

Bu kapsamda Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, İspanya ve Norveç gibi ülkelerin eğitim sistemleri ele alınarak, Türkiye'de atılması gereken adımlar belirlendi.

"Eğitim reformu" vurgusu

Raporda, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gibi kurumlar arasında geliştirilecek daha sıkı işbirliğinin, mezun-işveren eşleşmesini kolaylaştırabileceğine ve işsizliği azaltabileceğine işaret edildi.

Raporda, Türkiye'de işsizliğin ana nedenlerinden birinin "beceri eksikliği" olduğu vurgulanarak, "Mesleki eğitim müfredatının sanayinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, işverenlerin bu şikayetlerini azaltabilir ve iş gücü piyasasında daha etkili bir eşleşme sağlayabilir." ifadelerine yer verildi.

Mesleki eğitimle ilgili "niteliksiz öğrencilerin eğitimi" şeklinde toplumsal bir algı bulunduğu belirtilen raporda, bu durumun başarılı öğrencilerin meslek liselerini tercih etmemelerine yol açtığına dikkat çekildi.

"Rapor, sanayinin daha da gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, raporun, sanayinin daha da gelişmesine ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasına katkıda bulunmayı amaçladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayideki beceri ihtiyaçlarını karşılayacak, teknolojik donanımı yüksek bir mesleki eğitim ekosistemi oluşturmak Türkiye'nin hem iş gücü kalitesini artıracak hem de genç işsizlik oranlarını düşürmek için kritik bir adım olacak."