ASO Model Fabrika, 16. Öğren Dönüş Programı'nın tanıtımını yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Model Fabrika, 16. Öğren Dönüş Programı'nın tanıtımını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğiyle kurulan ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (ASO Model Fabrika), 16. Öğren Dönüş Programı'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Program, sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla oluşturulan ASO Model Fabrika'da düzenlendi. ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Model Fabrika'nın teknolojinin en ileri düzeyde kullanıldığı, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla donatılmış bir tesis olduğunu belirtti. ASO Model Fabrika, dijital dönüşüm, verimlilik artışı ve endüstri 4.0'ın somut bir örneği olarak faaliyet göstermektedir.

23.07.2024 16:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğiyle kurulan ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (ASO Model Fabrika) 16. Öğren Dönüş Programı'nın tanıtımı yapıldı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, 16. Öğren Dönüş Programı'nın tanıtımı, sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için oluşturulan ASO Model Fabrika'da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Model Fabrika'nın teknolojinin en ileri düzeyde kullanıldığı, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla donatılmış bir tesis olduğunu bildirdi.

ASO Model Fabrika'nın inovasyon ve kaliteyi her zaman ön planda tutarak bu alanda lider konumda olduğunu aktaran Ata, "Model Fabrika'da sadece ortaklarımızın beklentilerini karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda onların hayatlarını kolaylaştıracak, iş verimliliğini artıracak ve yeni standartlar belirleyecek işler yapıyoruz. Dijital dönüşüm, verimlilik artışı ve endüstri 4.0'ın somut bir örneği olarak ASO Model Fabrika'yı hayata geçirdik. Burada, en yeni üretim teknikleri, otomasyon sistemleri ve yapay zeka teknolojilerini bir araya getirerek, üretimde mükemmellik standartlarını belirlemek amacıyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Yücel Özkara da sanayinin lokomotifinin imalat sanayii olduğunu, model fabrikaların lokomotifinin ise ASO Model Fabrika olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından ASO Model Fabrika'nın 16. Öğren Dönüş Programı'na katılan firmaların temsilcileri, program sayesinde yeni yatırım yapmadan verimliliklerini nasıl artırdıklarını örneklerle anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASO Model Fabrika, 16. Öğren Dönüş Programı'nın tanıtımını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASO Model Fabrika, 16. Öğren Dönüş Programı'nın tanıtımını yaptı - Son Dakika
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